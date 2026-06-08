Доброволното намаление на цените с 15%: Радев благодари на търговските вериги

Най-малко осем големи търговски хранителни вериги са се отзовали на призива на правителството на Румен Радев и доброволно са се съгласили да намалят цените на малката потребителска кошница за 6 месеца. Това стана ясно от съвместна среща на премиера Радев, министъра на земеделието Пламен Абровски и министъра икономиката Александър Пулев с представители на търговските вериги.

"Благодаря на представителите на търговските вериги, които се отзовахте за овладяването на цените за най-неотложните хранителни стоки. Днес на практика създаваме едно стратегическо партньорство между вас и правителството на България. Партньорство, насочено към гарантиране на предвидимост и най-вече социална отговорност към най-уязвимите слоеве на българското население във време на криза и висока инфлация", заяви Радев.

Идеята на инициативата "Кошница с грижа" е намаление на основни хранителни продукти за дългосрочен период и предимно на български хранителни продукти, поясни Радев.

Намалението

Министърът на земеделието Пламен Абровски даде повече подробности за намелението, като уточни, че става въпрос за намаление с 15% на малката потребителска кошница минимум за шест месеца.

По думите му някои вериги са поели ангажимент за по-голям срок, а някои за разнообразяване на тези стоки.

Кога започват намалениятя?

От днес една голяма верига става част от инициативата и ще предлага дългосрочно минимум 30 продукта, които ще са основни и български, на по-достъпни цени. Инициативата в тази верига ще обхване продукти като хляб, мляко, сирене, яйца, месо, плодове и зеленчуци и основни продукти за готвене.

Друга голяма хранителни верига обяви, че от 18 юни в нейните магазини могат да се намерят над 100 продукта, които ще бъдат обозначени по специален начин в рамките на рафтовете, но и на отделни също обозначени места.

Трета търговска верига стартира инициативата "Кошница с грижа" от 15 юни, като продуктовите категории, на които са се спрели са 28 с минимум 40 артикула, които ще поддържат за срок от 6 месеца. ОЩЕ: Доброволното намаление на цените с 15%: Радев благодари на търговските вериги