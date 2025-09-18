Войната в Украйна:

Строителната продукция нараства в България и ЕС

През юли 2025 г. сезонно коригираното производство в строителството нараства и в Европейския съюз, и в еврозоната на месечна база, показват най-новите данни на Евростат, публикувани днес.

В България строителният сектор също отчита месечно увеличаване – с 0,1 на сто през юли спрямо юни, когато продукцията нарасна с 1,8 на сто, след спад от 1,6 на сто през май.

На годишна основа продукцията в строителството у нас също нараства с 6,1 на сто през юли 2025 г., след по-голям ръст от 6,8 на сто през юни. Това поставя страната на шесто място в ЕС по темп на годишен растеж в сектора.

През юли спрямо юни 2025 г. строителната продукция нарасна с 0,6 на сто в ЕС и с 0,5 на сто във валутния съюз.

През юни 2025 г. производството в строителството спада с 0,3 на сто в ЕС и с 0,7 на сто в еврозоната.

Също през юли 2025 г., отнесено към същия месец на предишната година, строителната продукция се увеличава с 3,6 на сто в ЕС и с 3,2 на сто в еврозоната.

