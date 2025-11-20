Автобусните превозвачи с нова тесла: Гответе се за поскъпване

Превозвачите у нас подготвят повишение на цените на услугите си. Те се чувстват принудени заради очаквания ръст на горивата. Целият транспортен сектор е под напрежение и обмисля вдигане на цените на превозите и на редица стоки и услуги.

Ситуацията е критична, предупреждават от бранша. Част от превозвачите вече подготвят разчети за потенциални корекции в тарифите.

"Неизбежно е"

Секторът е в особено тежко положение и счита, че поскъпването на транспортните услуги ще е неизбежно при едно увеличение на цените на горивата.

Цените на транспортните билети не са увеличавани от 2021 г., въпреки ръста в минималната и средната заплати, осигурителните вноски и цените на горивата, заяви председателят на Конфедерацията на автобусните превозвачи Магдалена Милтенова. Според нея, ако тенденцията се запази, цената на билетите може да се повиши с около 10 - 20%.

По думите й транспортът е най-ощетеният сектор. "Всеки ден автобусите в градски условия изминават минимум 10 - 15 км на курс, има сериозен недостиг от около 24 млн. лв., свързан с намалените приходи заради отстъпките за пенсионери, ученици и други правоимащи групи", заяви тя.

"Средствата за компенсиране, предвидени в бюджета, не са достатъчни, а недостигът се поема от самите превозвачи", допълни председателят на КАП.

За следващата 2026 г. пък се очертава още по-сериозен проблем с бюджета за компенсиране.

Бързо отражение при скок на горивата

Транспортът е една от основните дейности, от които зависят стоки и услуги, затова цените на горивата влияят върху цялата икономическа верига, заяви Пейо Майорски, председател на Асоциацията за защита на потребителите.

Според него горивата са силно спекулативен пазар, тъй като само внушение за недостиг е достатъчно, за да се регистрира ръст на цените. "Потребителите винаги плащаме сметките", каза той, подчертавайки, че обществото е най-уязвимо от подобни ценови движения.

Той потвърди, че когато има основание, цените на билетите могат да се вдигнат, но такава стъпка трябва да е придружена от ясни разчети.

"Транспортните фирми имат право да вдигат цените, но потребителите трябва да разбират основанието", коментира още той, цитиран от Нова тв.

Държавата не може да направи нищо

Държавата не може пряко да контролира или определя цените на горивата, тъй като в закона такова нещо не е предвидано, твърди адвокат Незрет Бабучев.

"Регулаторите могат да санкционират, но не могат да спират поскъпването", допълни още той.

Въпреки това, въведеният с изменения на закона нов особен търговски управител има правото да извършва пълна ревизия на дружествата, включително проверки на финансови потоци и анализ на печалби и разходи.