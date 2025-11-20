Протести в София срещу по-скъпото паркиране (ВИДЕО)

Недоволството срещу предстоящото увеличение на цените за платено паркиране и разширяването на синята и зелената зона в София прерасна в серия от протестни акции. Първите блокади трябваше да започнат в 15:00 часа на кръстовището пред УНСС в "Студентски град", където в крайна сметка протестиращи не дойдоха, а след 16:30 часа недоволни граждани се събраха и пред сградата на Столичната община.

Движението по улица "Московска" в района на кметството беше преустановено, а полицията отцепи зоната и контролира достъпа. Още: Промените в платеното паркиране в София отиват на съд. Ще издържат ли? Говори Димитър Петров (ВИДЕО)

Напрежението се повиши след обявяването на новите тарифи за синя и зелена зона, които трябва да влязат в сила от 5 януари следващата година. За мнозина промяната не предлага решения, а само допълнителни разходи – според тях проблемът с липсата на паркоместа остава нерешен, докато цените растат.

Протестите ще продължат

Организаторите на недоволството планират демонстрациите да продължат. В събота от 12:00 часа е предвидено затваряне на моста "Чавдар" в района на "Суха река", а в неделя от 13:00 часа – нов протест пред Столичната община за хората, които не могат да се включат през работните дни. Още: Новият модел за развитие на София: Паркирането поскъпва, но носи 35 млн. лв. за кварталите

От страна на общината подчертават, че за първи път се въвежда пряка проследимост на средствата, събирани от синята и зелената зона. Според тях парите ще се връщат към конкретните райони и ще бъдат вложени в подобряване на инфраструктурата: "Това означава по-добри улици, по-добро осветление. Информацията ще бъде публична и гражданите ще виждат за какво се използват средствата им."