САЩ и Саудитска Арабия подписаха сделки за стотици милиарди

Лидерите на САЩ и Саудитска Арабия бяха свидетели на споразумения и продажби за стотици милиарди, подписани между десетки компании на конференцията в "Кенеди Център" във Вашингтон, окръг Колумбия, събрала бизнеса на двете страни с американския президент Доналд Тръмп и управляващия кралството принц Мохамед бин Салман. По този начин бе надграден успеха на първото издание на форума, проведен в Рияд през май.

Споразумения за 575 милиарда долара

В обръщението си министърът на инвестициите Халид Ал-Фалих подчерта, че общите инвестиции и споразумения между саудитски и американски компании вече са достигнали 575 милиарда долара, което подчертава силата и устойчивостта на партньорството и го позиционира като един от най-динамичните икономически съюзи в света.

Той също така уточни, че инвестициите включват ангажименти на стойност 307 милиарда долара, обявени по време на посещението на президента на САЩ Доналд Тръмп в Рияд през май миналата година. Освен това на форума бяха сключени нови сделки на стойност 267 милиарда долара. Тези споразумения обхващат широк спектър от сектори, включително енергетика, изкуствен интелект, отбрана, космически изследвания, финанси, образование, инфраструктура и здравеопазване, предаде саудитската новинарска агенция СПА, цитирана от БТА.

Ал-Фалих подчерта, че тези инвестиции предоставят на американските компании ценен достъп до саудитския пазар и една от най-бързо развиващите се икономики в света, задвижвана от амбициозната „Визия 2030“. За саудитските компании сделките отварят врати към най-съвременни американски технологии и достъп до най-големия потребителски пазар в света, отбелязвайки началото на нова ера на растеж и иновации.

