Бюджетът на НЗОК мина на първо четене с 260 млн. евро за заплати в болниците

С гласовете на ГЕРБ, "ДПС - Ново начало", БСП, "Има такъв народ" и трима от отцепилите се от фракцията около Ахмед Доган проектобюджетът на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за около 5.6 млрд. евро за 2026 г. беше одобрен на първо четене. Същото мнозинство прие и кратък срок от едва 4 дни за предложения за промени между двете четения. В знак на несъгласие след вота "Възраждане" напуснаха залата.

Дискусиите започнаха при присъствието на едва 26 депутати, както отбеляза Александър Симидчиев от "Продължаваме промяната - Демократична България". Той подчерта, че "този сектор се нарича здравеопазване, а не болнолечение" заради прекомерния дял на болничните разходи. По думите му за последното десетилетие бюджетът на касата е нараснал с 200%, но въпреки това структурата и философията му не са били реформирани.

Липса на реформи

От "Алианс за права и свободи" и "Възраждане" също заявиха, че не виждат реформи. Маргарита Махаева от "Възраждане" посочи, че половината от средствата за болнична помощ се концентрират в 20 лечебни заведения, а Димо Дренчев заяви, че бюджетът остава без ефективни контролни механизми и дава "поле за корупция". Още: Медици скочиха срещу новия бюджет: Груба дискриминация на онкоболните

Според проектобюджета основният приходоизточник за здравната каса остава здравноосигурителната вноска, която се очаква да донесе 3.1 млрд. евро. Общият размер на заложените приходи и трансфери е 5.6 млрд. евро – сума, която съвпада с предвидените разходи. Около половината от тях са планирани за болнична помощ, като тази пера расте с 14%. За лекарства са отделени приблизително 1.4 млрд. евро, а средствата за извънболнична помощ се увеличават със 7%.

Заплатите

В документа е включен и държавен трансфер от 260 млн. евро, предназначен за повишения на заплатите на младите медици, въпреки че все още липсва информация за конкретния механизъм. Предвидени са и минимални възнаграждения от 1860 евро за лекар без специалност и 1550 евро за медицинска сестра. Още: Без яснота за заплатите: Бюджетът на НЗОК мина през комисии

Хасан Адемов от "Алианс за права и свободи" отправи критики към здравния министър Силви Кирилов за забавения доклад за здравето на нацията, на който трябва да стъпва бюджетното планиране в сектора.