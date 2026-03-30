Светослав Бенчев: Цените на горивата растат заради рязкото поскъпване на суровия петрол

Цените на горивата в България продължават да се покачват на фона на международната нестабилност и войната в Близкия изток. Това заяви председателят на Българската петролна и газова асоциация Светослав Бенчев в ефира на bTV. По думите му основната причина е рязкото поскъпване на суровия петрол, който е нараснал с около 65–66% само за един месец. Това се отразява пряко върху крайните цени на горивата у нас. Бензин А-95 е поскъпнал с около 16%, дизелът – с 28%, а пропан-бутанът – с 22%.

Бенчев подчерта, че освен суровината, значително се увеличават и цените на готовите нефтопродукти. Особено сериозен е ръстът при керосина – около 250% от началото на конфликта, което вероятно ще доведе и до по-скъпи самолетни билети. Според него, ако цената на петрола тип „Брент“ се задържи над 115–116 долара за барел, е вероятно ново поскъпване на горивата. В момента цените все още не са достигнали нивата от лятото на 2022 г., но тенденцията е възходяща.

Дори при бързо прекратяване на конфликта, връщане към по-ниски цени няма да стане скоро. Причините са нарушени доставки, разрушена инфраструктура и забавяне в логистичните вериги. Очакванията са, че ще са необходими поне няколко месеца, а вероятно и повече от половин година, за стабилизиране на пазара.

По отношение на възможни мерки, Бенчев посочи, че намаляване на ДДС върху горивата би довело до по-ниски крайни цени, тъй като данъкът представлява значителна част от тях. Въпреки това подобна мярка зависи изцяло от решенията на държавата и трябва да бъде добре таргетирана, съобразно препоръките на Европейската комисия.

От бранша отчитат и промени в потребителското поведение. В началото на кризата има засилено зареждане, но впоследствие хората започват да купуват гориво за фиксирана сума, което води до намаляване на зарежданите количества. Наблюдава се и т.нар. „горивен туризъм“, особено в граничните райони, където чуждестранни граждани зареждат в България заради по-ниски цени. Това обаче не създава риск за недостиг, а дори увеличава приходите от данъци.

Относно дерогацията за внос на руски петрол, която изтича на 29 април, Бенчев изрази увереност, че ще бъде намерено решение, за да се гарантират стабилни доставки и да не се стигне до сътресения на пазара. Той предупреди, че евентуална ескалация в региона, включително действия около ключови петролни точки, може да изстреля цените на суровия петрол до 150–180 долара за барел, което би имало тежки последици за глобалната икономика. Към момента страната разполага с достатъчни количества горива поне до края на април, като надеждите са доставките да продължат без прекъсване и след това.

