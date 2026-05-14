Българите са сред най-малко пътуващите с влак в ЕС

14 май 2026, 15:08 часа 647 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
България е сред страните в Европейския съюз с най-нисък брой пътувания с железопътен транспорт на човек от населението през 2024 г., сочат данни на европейската статистическа служба Евростат. У нас са отчетени едва 3,3 пътувания на човек, като по-ниски стойности има само в Гърция – 1,4, и Литва – 1,8 пътувания на човек. Най-висок дял на железопътните пътувания на човек е отчетен в Люксембург – 46,2 пътувания, следват Австрия с 35,6 и Германия с 35,2 пътувания на човек.

Спад на пътническите жп превози в България

Данните показват още, че извършената работа от пътническите железопътни превози в България е достигнала 1,5 млрд. пътникокилометра през 2024 г., което представлява спад от 6 на сто спрямо 2023 година.

Общо в Европейския съюз през 2024 г. са осъществени 8,7 милиарда пътувания с железопътен транспорт, а общият обем на превозите е достигнал 444,5 млрд. пътникокилометра.

Най-голям обем железопътни превози е отчетен в Германия и Франция – съответно 109,1 млрд. и 107,3 млрд. пътникокилометра. На трето място е Италия с 55,9 млрд. пътникокилометра.

В другия край на класацията шест държави от ЕС са отчели под 1 млрд. пътникокилометра през 2024 година. Това са Литва и Естония с по 0,4 млрд., Люксембург с 0,6 млрд., Латвия и Гърция с по 0,7 млрд., както и Словения с 0,9 млрд. пътникокилометра.

Пламен Иванов
