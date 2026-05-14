Мерките срещу ценовия шок на горивата катастрофираха в Конституционния съд

Конституцонният съд обяви за противоконституционно решението за предприемане на мерки срещу ценовия шок от високите цени на суровия петрол и природния газ, става ясно от решението на съда. То е прието единодушно от всички 12 конституционни съдии, участвали в заседанието. Конституционният съд разгледа въпроса след жалба на служебния кабинет срещу мерките. Става въпрос за решение на стария парламент от 13 март, с което възложи на Министерския съвет да предприеме спешни мерки за ограничаване на негативните икономически последици от високите цени на суровия петрол и природния газ.

Решенеито беше по предложение на "ДПС-Ново начало" и беше прието с 97 гласа "за", 20 "против" и 19 "въздържал се" от предишния парламент.

Мотивите на КС

Конституционният съд установява, че законодателят е приел решението извън установената му с Конституцията и със законите бюджетна управленска компетентност. В мотивите си Съдът посочва, че оспореното решение противоречи на принципа на разделение на властите.

Посочва се още, че решението на Народното събрание не е съобразено със законовата правна уредба на общата бюджетна рамка, общото устройство и структурата на публичните финанси, съдържаща се в Закона за публичните финанси, и със Закона за събирането на приходи и извършването на разходи през 2026 г. до приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2026 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2026 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2026 г.