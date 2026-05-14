Индия поиска от САЩ удължаване на дерогацията за руския петрол

Индия е поискала от САЩ да удължат временната дерогация на санкциите срещу руския петрол, тъй като войната в Персийския залив продължава да нарушава енергийните доставки, съобщи Bloomberg. САЩ първо дадоха зелена светлина през март за руския петрол, намиращ се по море, а след това разшириха дерогацията до 16 май, в опит да ограничат покачващите се цени на петрола с допълнителни количества на пазара.

Въпреки че руският суров петрол не е обект на всеобхватни санкции, Вашингтон настояваше Ню Делхи да намали покупките с отстъпка, за да се окаже натиск върху Москва заради войната ѝ в Украйна.

При липсата на сигнали за скорошен край на конфликта в Близкия изток, индийски официални представители предупредиха Вашингтон, че доставките остават приоритет, тъй като продължаващата нестабилност на петролния пазар ще има широки последици. Това включва въздействието върху 1,4 милиарда индийци, които вече се борят с недостиг на пропан-бутан за готвене.

Рекорден внос

Вносът на руски петрол в Индия се увеличи с рекордни темпове, тъй като рафинериите се зареждат със суровина преди изтичането на настоящата дерогация.

От началото на май до сега, дневният внос е достигнал безпрецедентните 2,3 милиона барела, според данни на Kpler, тъй като дерогацията позволи внос на вече натоварен на танкери руски петрол. Прогнозните данни показват, че петролните потоци за месеца могат да достигнат 1,9 милиона барела на ден.

Още: Без повече изключения: САЩ няма да удължават разрешителните за продажба на руски и ирански петрол