Турската централна банка рязко повиши прогнозата за инфлацията

Турската централна банка повиши значително прогнозата си за инфлацията до края на годината, предаде Bloomberg. Също така тя се отказа от методиката за използването на прогнозен диапазон за ценовия ръст, позовавайки се на високата несигурност, предизвикана от войната на САЩ и Израел срещу Иран и последвалия скок на енергийните цени, тъй като това затруднява изготвянето на надеждни сценарии.

Прогнозна инфлация от 24 на сто

Управителят на централната банка Фатих Карахан заяви в Истанбул, че институцията вече очаква инфлацията за 2026 г. да достигне 24 на сто, при предходна прогноза от 16 на сто.

По думите му реалното равнище на инфлацията може да се установи по-близо до 26 на сто до края на годината. През април годишната инфлация в Турция се ускори до 32,4 на сто, което е с един процентен пункт над средната прогноза на анализаторите, анкетирани от Bloomberg.

Той добави, че централната банка няма намерение да променя лихвената си политика, като даде да се разбере, че банкерите биха могли да продължат да допускат реално поскъпване на лирата — при което тя се обезценява по-бавно от темпа на месечната инфлация — с цел да стабилизират инфлационните очаквания и да привлекат чуждестранни инвестиционни потоци. "Смятаме, че настоящата ни позиция остава подходяща, докато не отшуми несигурността“, каза той и допълни, че що се отнася до бъдещето, всички варианти са на масата.

Централната банка ревизира рязко и прогнозата си за цената на петрола от сорта Брент за 2026 г. до 89,4 долара за барел спрямо предишна оценка от 60,9 долара.

Очакванията за годишната инфлация при хранителните продукти също бяха повишени – до 26,3 на сто спрямо предходна прогноза от 19 на сто.