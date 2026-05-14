САЩ очакват голяма поръчка от Китай на самолети Boeing

Финансовият министър на САЩ Скот Бесент заяви, че очаква голяма китайска поръчка на самолети на Boeing да бъде обявена по време на посещението на президента Доналд Тръмп в Китай. В интервю за CNBC, записано по-рано днес в Пекин, Бесент посочи, че освен възможната сделка за самолети, Вашингтон и Пекин обсъждат и разширяване на китайските покупки на американски енергийни и земеделски продукти.

По думите му разговорите между двете страни са насочени и към разширяване на икономическото сътрудничество в области, които не попадат в чувствителните стратегически сектори.

"Двете страни ще обсъждат и други покупки, включително на енергийни и земеделски стоки, както и нестратегически, нечувствителни сфери, в които Китай би могъл да инвестира в САЩ“, каза Бесент пред телевизията.

Той направи тези изказвания на фона на двудневната среща в Пекин между президента Доналд Тръмп и китайския лидер Си Цзинпин – първото посещение на действащ американски президент в Китай от 2017 година насам.

Темата за икономическите отношения между двете най-големи икономики в света доминира разговорите по време на визитата. Според китайското министерство на търговията предварителните разговори между представители на двете държави са били насочени към разрешаване на търговски въпроси и към „по-нататъшно разширяване на прагматичното сътрудничество“.

Пазарите вече очакват спад на цените на петрола

Бесент коментира и перспективите пред американската икономика и инфлацията. Той заяви, че в САЩ може да има още "едно или две по-горещи“ инфлационни измервания, преди процесът на дезинфлация да се възобнови.

Според него пазарите вече очакват спад на цените на петрола през следващите месеци, както и възстановяване на нормалното корабоплаване през Ормузкия проток.

"Може да получим серия от едно или две по-високи инфлационни измервания, но след това мисля, че ще видим значителна дезинфлация“, заяви Бесент.

Той добави, че новият председател на Управлението за федерален резерв Кевин Уорш ще бъде "в много добра позиция“ да реагира на развитието на инфлационните процеси.