Спорт:

Радар за икономика: Най-важните новини на 14 май 2026 г.

14 май 2026, 23:00 часа 683 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Радар за икономика: Най-важните новини на 14 май 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните икономически новини за изминалия ден, 14 май 2026 г.

ПБ прокара на първо четене закона срещу необоснованото поскъпване

Народното събрание прие на първо четене спорните промени в Закона за защита на потребителите, предложени от "Прогресивна България", с които управляващите искат да ограничат необоснованото поскъпване на стоки и услуги и да засилят контрола върху цените. Законопроектът беше подкрепен от 136 депутати от ПБ и "ДПС-Ново начало". Против гласуваха 38 народни представители от ГЕРБ, "Демократична България", "Продължаваме промяната" и "Възраждане", а 21 депутати от ГЕРБ и ДБ се въздържаха.

Още: ПБ прокара на първо четене закона срещу необоснованото поскъпване

"Пишат се набързо и на тъмно": Ключова търговска асоциация открои най-тревожното в законите на управляващите за цените

Асоциацията на търговците на нехранителни стоки (АТНС) излезе с остра позиция срещу предложените изменения в Закона за защита на потребителите и Закона за защита на конкуренцията, които се очаква да бъдат гласувани окончателно в пленарна зала идните дни. Според нея промените на управляващите от "Прогресивна България" се приемат "набързо и без реален публичен дебат". "Пишат се набързо и на тъмно": Ключова търговска асоциация открои най-тревожното в законите на управляващите за цените

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Мерките срещу ценовия шок на горивата катастрофираха в Конституционния съд

Конституцонният съд обяви за противоконституционно решението за предприемане на мерки срещу ценовия шок от високите цени на суровия петрол и природния газ, става ясно от решението на съда. То е прието единодушно от всички 12 конституционни съдии, участвали в заседанието. Конституционният съд разгледа въпроса след жалба на служебния кабинет срещу мерките. Става въпрос за решение на стария парламент от 13 март, с което възложи на Министерския съвет да предприеме спешни мерки за ограничаване на негативните икономически последици от високите цени на суровия петрол и природния газ. Още: Мерките срещу ценовия шок на горивата катастрофираха в Конституционния съд

Цената на петрола: Пазарите са фокусирани към срещата Тръмп-Си Дзинпин

Цената на петрола се повиши леко в сутрешната търговия, докато инвеститорите следят срещата между американския президент Доналд Тръмп и китайския лидер Си Цзинпин в Пекин с очаквания за евентуален напредък по отношение на конфликта с Иран и отражението му върху световните доставки на петрол, предаде Ройтерс. Срещата се провежда на фона на продължаващото напрежение в Близкия изток и частичното блокиране на Ормузкия проток, през който преминава значителна част от световните доставки на петрол и втечнен природен газ. Цената на петрола: Пазарите са фокусирани към срещата Тръмп-Си Дзинпин

Доларът притиска еврото в края на седмицата

Курсът на еврото спрямо щатския долар остава на нива, близо до границата от 1,17 към американската валута. Европейската валута като цяло е притисната от силната американска валута и е на по-ниски стойности и през последните дни. Основен фактор за по-ниските котировки на единната валута е заплахата за европейската икономика от петролната криза в Близкия изток, която влияе негативно на курса на еврото.

Доларът притиска еврото в края на седмицата

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
евро петрол цени на горивата високи цени
Пламен Иванов
Пламен Иванов Редактор
Още от Икономика
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес