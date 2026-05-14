Радар за икономика: Най-важните новини на 14 май 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните икономически новини за изминалия ден, 14 май 2026 г.

ПБ прокара на първо четене закона срещу необоснованото поскъпване

Народното събрание прие на първо четене спорните промени в Закона за защита на потребителите, предложени от "Прогресивна България", с които управляващите искат да ограничат необоснованото поскъпване на стоки и услуги и да засилят контрола върху цените. Законопроектът беше подкрепен от 136 депутати от ПБ и "ДПС-Ново начало". Против гласуваха 38 народни представители от ГЕРБ, "Демократична България", "Продължаваме промяната" и "Възраждане", а 21 депутати от ГЕРБ и ДБ се въздържаха.

"Пишат се набързо и на тъмно": Ключова търговска асоциация открои най-тревожното в законите на управляващите за цените

Асоциацията на търговците на нехранителни стоки (АТНС) излезе с остра позиция срещу предложените изменения в Закона за защита на потребителите и Закона за защита на конкуренцията, които се очаква да бъдат гласувани окончателно в пленарна зала идните дни. Според нея промените на управляващите от "Прогресивна България" се приемат "набързо и без реален публичен дебат".

Мерките срещу ценовия шок на горивата катастрофираха в Конституционния съд

Конституцонният съд обяви за противоконституционно решението за предприемане на мерки срещу ценовия шок от високите цени на суровия петрол и природния газ, става ясно от решението на съда. То е прието единодушно от всички 12 конституционни съдии, участвали в заседанието. Конституционният съд разгледа въпроса след жалба на служебния кабинет срещу мерките. Става въпрос за решение на стария парламент от 13 март, с което възложи на Министерския съвет да предприеме спешни мерки за ограничаване на негативните икономически последици от високите цени на суровия петрол и природния газ.

Цената на петрола: Пазарите са фокусирани към срещата Тръмп-Си Дзинпин

Цената на петрола се повиши леко в сутрешната търговия, докато инвеститорите следят срещата между американския президент Доналд Тръмп и китайския лидер Си Цзинпин в Пекин с очаквания за евентуален напредък по отношение на конфликта с Иран и отражението му върху световните доставки на петрол, предаде Ройтерс. Срещата се провежда на фона на продължаващото напрежение в Близкия изток и частичното блокиране на Ормузкия проток, през който преминава значителна част от световните доставки на петрол и втечнен природен газ.

Доларът притиска еврото в края на седмицата

Курсът на еврото спрямо щатския долар остава на нива, близо до границата от 1,17 към американската валута. Европейската валута като цяло е притисната от силната американска валута и е на по-ниски стойности и през последните дни. Основен фактор за по-ниските котировки на единната валута е заплахата за европейската икономика от петролната криза в Близкия изток, която влияе негативно на курса на еврото.

