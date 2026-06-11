Сърбия се договори за НИС с унгарската MOL: Крайната дума е на САЩ

Сърбия успешно е затворила всички открити въпроси с унгарската MOL и е постигнала компромис по споразумението с акционерите за Петролната индустрия на Сърбия (НИС), което трябва да бъде одобрено от администрацията на САЩ, обяви сръбският министър на минното дело и енергетиката Дубравка Джедович Ханданович, предаде хърватската медия "Индекс". Компромисът е бил постигнат пет дни преди крайния срок, определен от американската администрация за споразумението между унгарската MOL и руската „Газпромнефт“ за покупко-продажба на мажоритарен дял в Петролната индустрия на Сърбия (НИС), като част от руския енергиен сектор, който е под американски санкции от началото на 2025 г.

Крайната дума е на САЩ

Ако MOL и „Газпром нефт“ се споразумеят да продадат 56,15% руски дял в НИС до 16 юни и придобиването бъде одобрено от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ, е постигнато споразумение Сърбия да увеличи настоящия си дял с пет процента и да осигури трайно работата на рафинерията.

Сръбското правителство притежава 29,9% от НИС, а останалата част принадлежи на дребни акционери и служители.

Министър Джедович Ханданович заяви в своя Instagram профил, че споразумението с MOL дава „допълнителни права по отношение на вземането или блокирането на важни решения“ за Сърбия.

Рафинерията в Панчево

Унгарската компания обеща, че рафинерията на НИС в Панчево ще продължи да работи както досега, „с поне същия среден годишен капацитет, както през последните четири години преди въвеждането на американските санкции, когато NIS се справяше отлично“, каза Джедович Ханданович.

Според нейното обяснение, подобна работа от страна на рафинерията е необходима, за да се задоволи сръбският пазар на петролни деривати, който „беше един от ключовите въпроси за сръбската страна“. ОЩЕ: САЩ дадоха още време на унгарската MOL за сделка с петролната компания НИС в Сърбия