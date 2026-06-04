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"Такава криза не е имало": Масови фалити на бизнеси из цяла Русия, огромни данъци задушават предприемачите

04 юни 2026, 21:42 часа 1264 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
"Такава криза не е имало": Масови фалити на бизнеси из цяла Русия, огромни данъци задушават предприемачите

Руската икономика е под натиск и това вече се вижда ясно. Затворени кафенета и магазини с пуснати кепенци се срещат все по-често в цялата страна. Кореспондентът на телевизия „Скай“ в Санкт Петербург Айвър Бенет разговаря с местните предприемачи. Само през първите три месеца на тази година в Русия са прекратили дейност над 200 000 малки и средни предприятия, докато цената на войната в Украйна продължава да натежава.

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Анастасия доскоро е имала три цветарски магазина, но наскоро е била принудена да затвори един от тях заради растящите разходи и спадащото търсене. „Неприятно е, много е болезнено и разочароващо. В момента няма възможности за растеж, никакви възможности. Не мога да си представя такава възможност изобщо - нито една. Само сметките ни за комунални услуги се утроиха, което допълва абсурда. Честно казано, човек трябва да е малко луд, за да бъде предприемач през 2026 г.“, казва тя, цитирана от bTV.

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И в салоните за красота ситуацията далеч не изглежда добре. Увеличението на ДДС, с което се подпомага финансирането на руската война, е повишило данъчните сметки на някои бизнеси до 80 пъти. Мнозина не могат да оцелеят при тези условия. От сектора прогнозират, че до края на годината една трета от предприятията в бранша ще прекратят дейност. „Преживях кризата от 2008 г., 2014 г., пандемията, началото на мобилизацията, началото на специалната военна операция - мога да кажа, че никога не е имало криза като тази. Това е най-трудният период за руските предприемачи. Най-трудният“, казва представител на сектора.

Военните разходи вече не компенсират проблемите

Преди това руската инвазия в Украйна помогна за растежа на икономиката. Огромните военни разходи надделяваха над ефекта от западните санкции. Но след повече от четири години става все по-трудно тази цена да бъде поета. Украинските удари с дронове по руски рафинерии засягат приходите, с които Кремъл финансира войната, а икономиката вече е започнала да се свива.

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Скокът в цените на петрола заради войната в Близкия изток даде известна подкрепа на Москва, но експерти предупреждават, че това не е достатъчно.

Потребителите също търсят спасение

Не само бизнесът търси спасение - потребителите също. „Цените на яйцата, млякото, месото, пастата, хляба - всичко поскъпна“, казва жител на Санкт Петербург. Друг допълва: „Усеща се като поскъпване с 10–15% през последната половин година.“

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Правителството твърди, че забавянето е очаквано и предполагаемо нормално след период на силен растеж. Но в руската икономика вече няма много неща, които изглеждат нормални, а проблемите ѝ стават все по-трудни за пренебрегване.

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Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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