tbi bank планира да издаде нова емисия облигации до месец

02 октомври 2025, 13:40 часа 426 прочитания 0 коментара
tbi bank планира да издаде на българския пазар нова емисия облигации, отговарящи на изискванията за MREL. Общата сума на облигациите е до 100 млн. евро. Банката обаче планира да издаде облигации на стойност 30-40 млн. евро, като минималната инвестиция е 100 хил. евро.

Падежът на новата облигация е 3 години (36 месеца). Банката ще предложи фиксиран лихвен процент, изплащан веднъж годишно. Новата емисия облигации е насочена към институционални и индивидуални професионални инвеститори.

Проспектът вече е одобрен от Комисията за финансов надзор (КФН). Началото на записването е планирано за края на октомври или началото на ноември. Процесът се ръководи от екипа на tbi bank. Очаква се новата емисия да се търгува на Българската фондова борса, заедно с всички други облигации на банката.

"Новата емисия облигации е продиктувана от постоянния ни силен бизнес растеж на всички пазари и предсрочното погасяване на облигации за 10 млн. евро през септември. Наред с това, обмисляме през декември да упражним опция за обратно изкупуване на емисията облигации на стойност 20 млн. евро, издадена през 2024 г. С новата емисия облигации завършваме плановете си за капиталовия пазар за тази година", казва Лукас Турса, изпълнителен директор в tbi bank.

През март тази година банката успешно издаде най-голямата си емисия облигации (на стойност 34 милиона евро) с годишен лихвен процент от 7,6%. През последните четири години tbi bank се утвърди като най-активния играч на българския пазар на корпоративни публични облигации. Банката привлече общо 84 млн. евро чрез различни инструменти, предоставяйки на инвеститорите атрактивни и гъвкави възможности по отношение на падежа и доходността.

*Повече информация за емисиите облигации на tbi bank е налична тук.

Яна Баярова
Яна Баярова
TBI Bank
