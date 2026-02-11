Гърция и Малта са против новата забрана на ЕС за руския петрол

Гърция и Малта се обявиха против новото предложение на Европейския съюз да замени ценовия таван върху руския петрол със забрана на услугите, необходими за транспортирането на горивото. Двете средиземноморски държави повдигнаха въпроси относно тази стъпка на среща на посланиците на ЕС в понеделник, на която беше представен най-новият пакет санкции на блока, заявиха лица, запознати с въпроса пред Блумбърг.

Те изразиха опасения, че промяната може да засегне европейското корабоплаване и цените на енергията, казаха източниците, пожелали анонимност.

Двете държави са поискали разяснения по предложенията за санкциониране на чуждестранни пристанища за обработка на руски петрол и за затягане на надзора върху продавачите на кораби, с цел да се намали броят на плавателните съдове, които попадат във флота на Москва, добавиха източниците.

Говорител на гръцкото правителство отказа коментар. Нестор Лайвиера, говорител на малтийското правителство в Брюксел, заяви, че страната „участва в техническите обсъждания, за да се гарантира, че крайният резултат ще бъде приложим“.

Предложението на Европейската комисия

Миналата седмица Европейската комисия, изпълнителният орган на ЕС, предложи да замени съществуващия ценови таван върху продажбите на руски петрол със забрана на услугите, необходими за транспортирането на петрола.

Предложението, което би засегнало доставчиците на застрахователни и транспортни услуги, отразява трудностите на ценовия таван сериозно да ограничи приходите на Москва от петрол. То е централният елемент от 20-ия пакет санкции на ЕС, насочен срещу Москва заради пълномащабното ѝ нахлуване в Украйна.

Мярката ще бъде обвързана с подкрепата на страните от Групата на седемте, които съвместно въведоха ценовия таван в края на 2022 г.