Индия залови три танкера от сенчестия флот

Индия обяви, че бреговата охрана е заловила три танкера, за които твърди, че са замесени в контрабанда на петрол - първи знак, че страната залага строги мерки срещу така наречения сенчест флот, съобщи Блумбърг. Те бяха заловени във водите край Мумбай в петък от бреговата охрана, която заяви в публикация в социалната платформа "Х", че е "разбила международна схема за контрабанда на петрол" и че корабите са били известни с това, че "често сменят самоличността си".

Трите кораба, задържани от индийската брегова охрана, са били ескортирани до Мумбай за по-нататъшно разследване.

Първи действия на Индия

Това е първият път, когато Ню Делхи предприема подобни действия и идва в момент, когато САЩ и Европа полагат усилия за по-строги мерки срещу корабите, превозващи санкциониран петрол, посочва Блумбърг, цитирайки лица, запознати с индийската корабна индустрия.

Много танкери от сенчестия флот имат нестандартна документация, неправилни или фалшиви регистрации на флагове и лоша поддръжка, което представлява риск за сигурността и морската безопасност, отбелязва агенцията.

Задържанията се случват и в момент, когато Вашингтон оказва натиск върху Ню Делхи да спре приема на руски суров петрол като част от споразумение за намаляване на американските вносни тарифи за южноазиатската държава.

Индия заяви в началото на миналата година, че няма да позволи на санкционирани танкери да се разтоварват в нейните пристанища.

Бреговата охрана не посочи имената на заловените от нея кораби, но сподели техни снимки в публикацията си в "Х". Снимките съвпадат с предишни изображения на танкерите Chiltern, Asphalt Star и Stellar Ruby, които могат да бъдат намерени в MarineTraffic, платформа за проследяване на кораби.

Платформата за проследяване на кораби TankerTracker.com идентифицира същите танкери чрез техните уникални седемцифрени IMO номера.

И трите кораба бяха санкционирани от Вашингтон миналата година за връзки с иранската търговия с петрол.

Chiltern и Asphalt Star плават под фалшиви флагове, съответно от Гвиана и Аруба, според международната морска база данни Equasis. От друга страна, Stellar Ruby плава под ирански флаг. Размерите на корабите предполагат, че те се използват за превоз на гориво, а не на суров петрол.

Така нареченият сенчест флот е група от около 1500 танкера, които превозват руски, ирански и венецуелски петрол по целия свят. Малайзийските власти освободиха по-рано този месец два остарели танкера, които бяха задържани за извършване на прехвърляне на петрол от кораб на кораб без разрешение.