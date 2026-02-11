Лайфстайл:

България стана вносител, а не износител на ток: Гръцка констатация

11 февруари 2026, 21:30 часа 251 прочитания 0 коментара
Производството на електроенергия в България е намаляло с 2,24% през първата седмица на най-студения месец в годината - януари, спрямо януари, 2025 година. За периода 1 - 8 януари, 2026 година, производството на ток в страната е било 5232 GWh - внимание на това обръща специализираният гръцки портал energypress.gr.

Защо има фокус върху това - защото през първата седмица на януари потреблението в България е скочило с 9,84% на годишна база, до 5635 GWh. Така страната от нетен износител с 221,5 GWh преди година се е превърнала в нетен вносител с 402,9 GWh.

Припомняме, че в края на миналата година имаше две аварийни спирания на 6-ти блок на АЕЦ Козлодуй. Това обаче не се отнася за началото на януари, 2026 година - ОЩЕ: Борис Бонев: Последните две аварии и спирания на 6-ти блок в АЕЦ "Козлодуй" не са случайни

В същото време производството на възобновяема енергия се е увеличило с 13,2% до 324,8 GWh в преносната мрежа и с 9,347% до 267,7 GWh в разпределителната мрежа. Производството на ток от водноелектрическите централи отбелязва ръст до 560 GWh спрямо 226,4 GWh година по-рано.

Още: Исторически момент в енергетиката: Енергията от ВЕИ превиши тази от въглища

Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
