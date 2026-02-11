Лайфстайл:

Няма скок в цените на храните, уверяват регулаторите

Не се отчита ценови шок при хранителните продукти в периода от 8 октомври 2025 г. досега, заяви председателят на Комисия за защита на потребителите Александър Колячев по време на изслушване в Народното събрание. Дебатът беше посветен на поскъпването на определени стоки и услуги, както и на сигнали за необичайно високи сметки за електроенергия. Изслушването се проведе по инициатива на парламентарната група на "ДПС-Ново начало".

По думите му, от влизането в сила на Закона за въвеждане на еврото досега не се наблюдава увеличение в цените на основните хранителни продукти, предлагани от големите търговски вериги. Изключение правят част от плодовете и зеленчуците, където ръстът се обяснява със сезонни фактори и обективни икономически причини.

Колячев отбеляза още, че е отчетено поскъпване при някои лекарствени продукти. При поискана информация от страна на КЗП аптеките са посочили като причина по-високите доставни цени. Още: Цените на храните се понижават за пети пореден месец

Цените на тока

По отношение на сигналите за увеличени сметки за ток той уточни, че повечето жалби идват от Пловдив и областта. Тъй като това не попада в правомощията на комисията, случаите се препращат към Комисия за енергийно и водно регулиране.

В рамките на изслушването председателят на Комисия за защита на конкуренцията Росен Карадимов посочи, че към момента в хранителния сектор не се установяват данни за забранени споразумения. Още: България в Топ 3 на ЕС по високи цени на храните

По повод рязкото поскъпване на лекарства през октомври и ноември той съобщи, че са извършени проверки. Един от доставчиците е увеличил цените с между 60% и 80% през ноември. Очаква се пълната информация да бъде предоставена на КЗК, за да се прецени дали е налице злоупотреба с господстващо положение.

В отговор на въпрос от Тошко Йорданов от "Има такъв народ" относно по-високите цени на едни и същи хранителни стоки в българските търговски вериги спрямо тези в Италия, Германия и Франция, Карадимов обясни, че комисията няма преки, но разполага с косвени механизми за влияние върху подобни процеси. Още: Шефът на Координационния център за еврото говори за "усещане" за поскъпване на цените

Според него един от основните изводи в секторния анализ е, че България поддържа едни от най-либералните режими за навлизане на големи търговски вериги на пазара. Той отбеляза, че в редица европейски държави съществуват ограничения за разполагането им в централните части на градовете. Като пример посочи Гърция, където в събота и неделя големите вериги не работят с цел защита на традиционната търговия. По думите му, съкращаването на веригата на доставки би могло да засили конкурентоспособността на малките търговци спрямо големите ритейлъри.

