11 февруари 2026, 17:39 часа 254 прочитания 0 коментара
"Премиерът им беше много агресивен": Тръмп вдигнал митата за държава без премиер (ВИДЕО)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е повишил митата за Швейцария след телефонен разговор с "министър-председателя", визирайки всъщност бившия президент на страната. Републиканецът каза, че не одобрява „начина, по който тя говори“. Вероятно той има предвид Карин Келер-Зутер, която напусна поста си на 31 декември 2025 г. и беше наследена от настоящия президент Ги Пармелин. Тръмп каза в интервю за Fox Business, че веднъж е получил „спешно обаждане, мисля, от министър-председателя на Швейцария и тя беше много агресивна. Мила, но много агресивна“.

Той си спомни, че тя многократно е повтаряла: „Ние сме малка страна“. „Отново и отново, не можех да я накарам да затвори телефона“, продължи президентът на САЩ. „Така че (митата бяха) 30 процента и не ми хареса начинът, по който тя ни говореше, и вместо да ѝ дам намаление, аз ги повиших на 39 процента, а след това бях засипан от хора от Швейцария и си помислих: „Знаете ли какво? Ще направим нещо, което е малко по-приемливо"".

Швейцария няма министър-председател

Проблемът е, че Швейцария няма министър-председател. Страната има Федерален съвет, а президентът се сменя всяка година. Президентът, който остава отговорен за ведомството, което ръководи, има ограничени правомощия и е пръв сред равни.

Тръмп коментира същия телефонен разговор по време на речта си миналия месец на Световния икономически форум в Давос. Тогава той даде подобно описание на разговора, добавяйки, че „тя просто ме дразнеше, ще бъда честен с вас“.

Търговското споразумение между САЩ и Швейцария

През ноември САЩ и Швейцария сключиха търговско споразумение за намаляване на митата върху швейцарския внос от 39% на 15%. Швейцария и Лихтенщайн също ще премахнат митата върху ядки, определени плодове, риба и морски дарове, химикали и спиртни напитки, заяви по това време търговският представител на САЩ Джеймисън Гриър.

Димитър Радев
Димитър Радев Отговорен редактор
