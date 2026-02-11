Радар за икономика: Най-важните новини на 11 февруари 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните икономически новини за изминалия ден, 11 февруари 2026 г.

Заради еврото: Рязък скок в броя на милионерите в България

Броят на депозитите на домакинствата в търговските банки у нас, по които се съхраняват суми над 1 млн. лева е нараснал с цели 32,9 на сто на годишна база до общо 2447 броя към края на декември 2025 година, точно преди влизането на България в еврозоната. Това показват данните на Българската народна банка. Към края на 2024 година броят на срочните депозити и разплащателните сметки, по които има над 1 млн. лева, е бил 1841.

Още: Заради еврото: Рязък скок в броя на милионерите в България

Няма скок в цените на храните, уверяват регулаторите

В същото време не се отчита ценови шок при хранителните продукти в периода от 8 октомври 2025 г. досега, заяви председателят на Комисия за защита на потребителите Александър Колячев по време на изслушване в Народното събрание. Дебатът беше посветен на поскъпването на определени стоки и услуги, както и на сигнали за необичайно високи сметки за електроенергия.

Още: Няма скок в цените на храните, уверяват регулаторите

Курсът на еврото е невиждан за месеца

А еврото спрямо щатския долар достигна максимума си за месец февруари, като отново е над психологическа граница от 1,19 към щатската валута. От началото на годината европейската валута се възползва от слабия долар и надхвърли невижданото от лятото на 2021 г. ниво към американската. Така еврото през 2025 г. като цяло достига най-високия си курс от пет години към долара. Курсът на еврото е невиждан за месеца

Рязка промяна в цената на петрола

Цената на петрола се повиши рязко днес, продължавайки тенденцията от началото на седмицата. Тя е подкрепена от ескалиращия риск в Персийския залив, на фона на несигурността около преговорите между САЩ и Иран. Сигналите за намаляване на излишъка на петролния пазар, предизвикани от засилената подкрепа на търсенето от една от големите икономики - Индия, също допринесоха за укрепването на котировките. Рязка промяна в цената на петрола

"Булгаргаз" поиска още по-висока цена на природния газ

И пак на тема горива - у нас "Булгаргаз" предлага цена на природния газ за март от 32,85 евро за мегаватчас (MWh), без включени цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. Това е посочено в заявление на държавното дружество, подадено днес до Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), която трябва да утвърди новата цена на синьото гориво. предлаганата от "Булгаргаз" цена за март е с по-висока с 1,7 на сто от тази през февруари.

Още: "Булгаргаз" поиска още по-висока цена на природния газ