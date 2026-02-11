Войната в Украйна:

Радар за икономика: Най-важните новини на 11 февруари 2026 г.

11 февруари 2026, 23:00 часа 264 прочитания 0 коментара
Радар за икономика: Най-важните новини на 11 февруари 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните икономически новини за изминалия ден, 11 февруари 2026 г.

Заради еврото: Рязък скок в броя на милионерите в България

Броят на депозитите на домакинствата в търговските банки у нас, по които се съхраняват суми над 1 млн. лева е нараснал с цели 32,9 на сто на годишна база до общо 2447 броя към края на декември 2025 година, точно преди влизането на България в еврозоната. Това показват данните на Българската народна банка. Към края на 2024 година броят на срочните депозити и разплащателните сметки, по които има над 1 млн. лева, е бил 1841.

Още: Заради еврото: Рязък скок в броя на милионерите в България

Няма скок в цените на храните, уверяват регулаторите

В същото време не се отчита ценови шок при хранителните продукти в периода от 8 октомври 2025 г. досега, заяви председателят на Комисия за защита на потребителите Александър Колячев по време на изслушване в Народното събрание. Дебатът беше посветен на поскъпването на определени стоки и услуги, както и на сигнали за необичайно високи сметки за електроенергия.

Още: Няма скок в цените на храните, уверяват регулаторите

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Курсът на еврото е невиждан за месеца

А еврото спрямо щатския долар достигна максимума си за месец февруари, като отново е над психологическа граница от 1,19 към щатската валута. От началото на годината европейската валута се възползва от слабия долар и надхвърли невижданото от лятото на 2021 г. ниво към американската. Така еврото през 2025 г. като цяло достига най-високия си курс от пет години към долара. Курсът на еврото е невиждан за месеца

Рязка промяна в цената на петрола

Цената на петрола се повиши рязко днес, продължавайки тенденцията от началото на седмицата. Тя е подкрепена от ескалиращия риск в Персийския залив, на фона на несигурността около преговорите между САЩ и Иран. Сигналите за намаляване на излишъка на петролния пазар, предизвикани от засилената подкрепа на търсенето от една от големите икономики - Индия, също допринесоха за укрепването на котировките. Рязка промяна в цената на петрола

"Булгаргаз" поиска още по-висока цена на природния газ

И пак на тема горива - у нас "Булгаргаз" предлага цена на природния газ за март от 32,85 евро за мегаватчас (MWh), без включени цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. Това е посочено в заявление на държавното дружество, подадено днес до Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), която трябва да утвърди новата цена на синьото гориво. предлаганата от "Булгаргаз" цена за март е с по-висока с 1,7 на сто от тази през февруари.

Още: "Булгаргаз" поиска още по-висока цена на природния газ

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
евро Депозити петрол цена на газа цени на храните
Още от Икономика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес