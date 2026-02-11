Заради опасен вредител: Тревога за реколтите от царевица и слънчоглед

Държавата да обърне внимание на масовото разпространение на сивия царевичен хоботник (Tanymecus dilaticollis) и липсата на ефективни средства за контрол върху вредителя. За това призова Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ) в своя позиция. НАЗ счита хоботника за "един от най-сериозните фитосанитарни проблеми в българското земеделие".

През последните години вредителят завладява все повече територии в България и нанася сериозни щети върху посевите с царевица и слънчоглед. През 2025 г. са проведени редица обследвания и анкети сред земеделски стопани, а данните показват тревожна картина – над 60% от обследваните площи страдат от набезите на хоботника с щети над прага на икономическа вредност, а в отделни региони изцяло загубената реколта като процент от общата площ достига до 35 на сто.

Най-засегнати са области в Северна България (специално е посочена Кнежа), където почвено-климатичните условия благоприятстват развитието на вредителя. Проблемът се задълбочава и от климатичните промени, които подпомагат увеличаването на популацията му. Съседите ни от Румъния са добре запознати с тази напаст.

От казаното от НАЗ излиза, че има работна група към земеделското министерство за проблема, с участието и на браншови организации. В края на 2025 година тази група одобрява препарат от групата на диамидите за третиране на семена на царевица. Към момента обаче продуктът не е наличен на пазара, а публични данни за неговата ефективност срещу сивия царевичен хоботник не са представени. НАЗ официално поиска информация относно резултатите от проведените тестове, но до момента не е получен отговор. Затова зърнопроизводителите искат моментално да има полеви опити и да се обявят резултатите.

