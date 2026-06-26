Тръмп плаши с космически мита европейските страни: Каква е причината?

Някои европейски държави обсъждат неизбежното въвеждане на данък върху цифровите услуги върху американски компании. Някои от тях са близо до факта да направят това. Всяка държава, която наложи такъв данък, ще бъде незабавно посрещната със 100-процентни мита върху всички стоки, изпратени към Съединените щати. Това написа на профила в собствената си социална мрежа Truth Social ьмериканският президент Доналд Тръмп.
Trump:— Clash Report (@clashreport) June 26, 2026
Numerous European Countries have been discussing the imminent implementation of a Digital Services Tax on American Companies.
Some are close to actually doing this.
Any Country that imposes such a Tax will immediately be met with a 100% TARIFF on any and all Goods… pic.twitter.com/6jD1ztlsT8
Тръмп уточни, че тези мита ще бъдат в сила, независимо от търговските споразумения, сключени с държавата. „100-процентните мита ще бъдат наложени незабавно, ако те продължат с плановете си“, предупреди Тръмп.
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