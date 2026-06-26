Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Тръмп плаши с космически мита европейските страни: Каква е причината?

26 юни 2026, 21:47 часа 307 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Тръмп плаши с космически мита европейските страни: Каква е причината?

Някои европейски държави обсъждат неизбежното въвеждане на данък върху цифровите услуги върху американски компании. Някои от тях са близо до факта да направят това. Всяка държава, която наложи такъв данък, ще бъде незабавно посрещната със 100-процентни мита върху всички стоки, изпратени към Съединените щати. Това написа на профила в собствената си социална мрежа Truth Social ьмериканският президент Доналд Тръмп.

Тръмп уточни, че тези мита ще бъдат в сила, независимо от търговските споразумения, сключени с държавата. „100-процентните мита ще бъдат наложени незабавно, ако те продължат с плановете си“, предупреди Тръмп.

Още: Тръмп намалява митата върху вноса на мед, алуминий и желязо, но при едно условие

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Доналд Тръмп САЩ мита технологични гиганти
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
Още от Икономика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес