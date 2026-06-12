Уж е болна: Гуверньорът на Руската централна банка изчезна от важни събития (ВИДЕО)

"Къде изчезна "спасителката на руската икономика"? Дали Елвира Набиулина реши да напусне потъващия кораб?". Тези въпроси зададе беларуската опозиционна медия NEXTA предвид интересни видеокадри от кухнята на Кремъл.

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Какви са кадрите - на специална среща с участието на руския диктатор Владимир Путин, на която бяха обсъдени ключови за руската икономика решения и то точно от компетенцията на Елвира Набиулина и Руската централна банка - сваляне на основния лихвен процент и инфлацията, Набиулина и нейните заместници ги нямаше. Припомняме, че тя е гуверньорът на Руската централна банка.

Where did the “savior of the Russian economy” disappear? Has Nabiullina decided to leave the sinking ship?



At a meeting with Putin where inflation and a possible key rate cut were discussed, Central Bank chief Elvira Nabiullina and her deputies were absent.



Nabiullina used to… pic.twitter.com/iHrwsxThcS — NEXTA (@nexta_tv) June 11, 2026

Досега Набиулина редовно е присъствала на подобни срещи, така че отсъствието ѝ прави впечатление. Тя не се е появявала публично от около седмица. Нямаше я и за реч на Международния икономически форум в Санкт Петербург и конференция на НАУФОР (Националната асоциация на участниците на фондовия пазар в Русия). Пресслужбата на Руската централна банка обясни всички тези отсъствия със заболяване.

"Дали "мъдрият геополитически стратег" реши да вземе инфлацията в свои ръце? Това е доста тревожен сигнал за руската икономика, която бързо се плъзга към упадък", добавя в своя коментар NEXTA. Нови данни от снощи - руският добив на петрол продължава да намалява за шести пореден месец, според данни на ОПЕК, цитирани от Bloomberg. Среднодневният добив през май е бил приблизително 9,009 милиона барела на ден - най-ниското ниво за повече от година. Това е с приблизително 370 000 барела под ноемврийския пик (9,38 милиона барела на ден) и с 690 000 барела под руската квота по споразумението ОПЕК+.

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