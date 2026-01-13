Уязвим ли е Китай: Тръмп наложи нови мита заради Иран

Президентът на САЩ Доналд Тръмп наложи с указ мита от 25% за страните, които търгуват с Иран и поддържат търговски контакти със страната, предаде BBC. Още снощи той заплаши, че всяка страна, която прави бизнес с Ислямска република Иран, ще плаща мито от 25% върху всякакви сделки, сключени със Съединените американски щати" в публикация в собствената си социална мрежа "Трут соушъл".

Най-големият вносител е Китай

Иран изнася голяма част от петрола си за Китай. Пекин, който е също и най-големият потребител на петрол от Венецуела и водещ вносител на суровината от Русия, използва доставките от трите страни, които подлежат на различни санкции от Запада, за да спести милиарди долари от вноса си през последните години. Това обаче прави азиатския гигант уязвим към всякакви прекъсвания на доставките, породени от напрежението в Близкия изток, коментира Ройтерс.

Сега зависимостта на Китай от Иран за петролния си внос добива още по-голяма актуалност.

Китай купува над 80 на сто от иранския петрол, сочат данни за 2025 г. на аналитичната фирма Kpler. За сравнение, през 2017 г. този дял е бил едва 25 процента, според Управлението за енергийна информация на САЩ. Иранският петрол има ограничен брой купувачи поради американските санкции, насочени към спиране на финансирането на ядрената програма на Техеран.

Китай е купувал средно по 1,38 милиона барела ирански петрол на ден миналата година, според данните. Това е около 13,4 на сто от общия внос по море на страната от около 10,27 милиона барела петрол на ден.

Китайските независими рафинерии, известни като "чайници“, групирани основно в провинция Шандун, са основните купувачи на ирански суров петрол, привлечени от отстъпката му спрямо несанкционираните барели.

"Чайниците“, които отговарят за приблизително една четвърт от капацитета на китайските рафинерии, работят с тесни, а понякога и отрицателни маржове и в последно време са подложени на натиск заради слабото вътрешно търсене на рафинирани продукти.

Големите държавни петролни компании на Китай се въздържат да купуват ирански петрол от 2018-2019 г., според търговци от сектора и експерти.

Иранският петрол е по-евтин

Декемврийските фючърси на иранския лек суров петрол за Китай са се търгували за около от 8 до 10 долара за барел под цената на сорта Brent от Северно море, спрямо отстъпка от около 6 долара през септември, съобщиха търговци. Това означава, че китайските рафинерии спестяват около 8 - 10 долара на барел, ако купуват ирански лек суров петрол, а не несанкциониран омански суров петрол, според изчисления на Ройтерс.

В отговор на новите мита, Китай заяви днес, че ще защити "решително" интересите си.

Пекин отхвърля едностранните санкции и защитава търговията си с Иран като легитимна.

Иранският петрол, който Китай внася, обикновено се маркира от търговците като произхождащ от други страни, например от Малайзия, основен център за трансбордиране, и Индонезия.

Китайските митнически служби не отчитат петролни доставки от Иран от юли 2022 година.