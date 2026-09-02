Балкански парадокс: За 20 години заплатите в България скочили 6 пъти, в Гърция не са мръднали

Заплатите в България и Румъния продължават да бъдат най-бързорастящите в ЕС, въпреки че нашите все още са най-ниските в Общността. Регистрира се увеличение от 6 пъти за 20 години, което се отразява и на покупателната ни способност. В същото време на последно място по ръст в ЕС е съседна Гърция, чиито заплати за 20 години почти не са мръднали.

Ако приемем, че покупателната способност на средностатистическия европеец, която изчислява стоките и услугите, които можем да си позволим с доходите си, се равнява на 100%, то българинът може да си позволи 68% от това, което може европеецът.

Въпреки че с годините покупателната ни способност расте, сме на последно място по този показател в ЕС, като през 2025 г. на дъното освен България, е и Гърция.

Още: "Ако се чудите кой ще ви сурвака първи на Нова година": Властта вдига максималния осигурителен доход с по 100 евро всяка година

Първенец в класацията е Люксембург с 239%, което е 2,5 пъти повече от покупателната способност на средния европеец. Почти еднаква икономическа мощ притежава Ирландия, която заема второто място с минимална разлика от 1% зад Люксембург.

Покупателната способност на съседна Румъния е 78%.

Източник: БГНЕС

Ръст на заплатите и покупателната способност у нас

За последните 10 години покупателната способност на българите бележи плавен ръст. През 2015 г. тя е била 49%, 2017 г. - 52%, 2019 г. - 55%, 2021 г. - 59%, 2023 г. - 63% и 2025 г. - 68%.

Още: Средните заплати в България: Къде е най-добре и къде е най-зле

Разликата между средната месечна заплата у нас и средната в Европа също намалява през годините.

Преди 20 години "ножицата" е огромна - средната заплата в България е била едва 198 евро, а в Европа - 10 пъти повече - 1920 евро. През годините тази разлика устойчиво намалява, за да се стигне до 2024 г., когато средната заплата у нас по данни на Евростат е 1282 евро, а в Европа - по-малко от 3 пъти по-висока. Така, макар все още да получаваме най-малко от всички, страната ни се нарежда на второ място по ръст на заплатите за последните 20 години - с увеличение от 6 пъти. Пред нас е само Румъния със 7 пъти ръст.

Изненадващо, най-зле представящата се държава по този показател, е отново Гърция.

За 20 години средната заплата на гърците се е увеличила с едва 7% - от 1403 евро през 2024 г. до 1496 евро през 2024 г.