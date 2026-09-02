"Вписан капитал без реално имущество": Енергийният министър сезира прокуратурата за АЕЦ "Козлодуй Нови мощности"

В резултат на едни доста спорни и меко казано безобразни практики АЕЦ "Козлодуй - Нови Мощностни" в момента се оказва с капитал без реално покритие. Това каза министърът на енергетиката Ива Петрова пред ресорната комисия в парламента във връзка с компанията, създадена да проектира 7-ми и 8-ми блок на АЕЦ "Козлодуй".Тя коментира, че това е констатирано при заверка на отчета на АЕЦ "Козлодуй - Нови Мощности". Според нея това създава големи проблеми за една проектна компания, която е натоварена да развива стратегически проект и компорметира дружеството.

Министърът обясни, че цялата сага с АЕЦ "Козлодуй - Нови мощности" започва с едно искане на дружеството за покупка на един частен терен, който получава по думите й една скандална оценка от порядъка на 1500-1600 евро на квадратен метър.

"В един момент по същата оценка са оценени и допълнителни терени от АЕЦ "Козлодуй". За първия терен до сделка реална не се стига, но има трансфер на средства към дъщерното дружество. Цялото това нещо е вече предадено на компенетни органи. Текат съответните процедури", обяви Петрова. ОЩЕ: Нагла далавера за 500 млн. евро. Защо Владимир Малинов си отиде?: Разкрития на министър

Бившият министър отрича да има ощетяване на държавата

От своя страна бившият министър на енергетиката и депутат от ГЕРБ Жечо Станков отрече да има вреда за държавата. Думите му бяха в отговор на обвиненията от "Прогресивна България", че той е виновен за констатациите на одитите.

Станков уточни, че става въпрос за отчуждаване на имоти и увери, че Министерство на енергетиката и той като министър никога не са давали разрешение за купуването на частна земя. Станков критикува новата власт, че не вижда в момента АЕЦ "Козлодуй Нови мощности" да има реална дейност, защото нищо не се случва.

Енергийният министър отвърна, че това няма нищо общо с отчуждаването и нормалната процедура и придобиването на други имоти. "Отчуждаването си върви, въпросът е, че с това, кото върви нормално по закон, се случва и цялото това нещо с имотите", заяви Петрова. Тя призна, че ефектът от всичко това, е много негативен за дружеството, но не се съгласи, че нищо не се случва в АЕЦ "Козлодуй Нови мощности".

Другите одити в БЕХ

Министърът даде информация и за останалите одити в групата на БЕХ.

Става въпрос за "Мини Марица Изток" ии Националния енергиен оператор, където по думите й са констатирани "притеснителни практики в различни области".

"В момента приключи и одит на НЕО - Националния енергиен оператор. Одитът също има доста притеснителни констатации", каза Петрова и отчете, че става въпрос за доста малко и сравнително ново дружество в групаха БЕХ. ОЩЕ: Планът за тока, ако "Козлодуй" излезе от строя заради Дунав: Държавата го обяви