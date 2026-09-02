Идват ли ниски цени на горивата: Прогноза и тенденция от зам.-министъра на енергетиката

Заместник-министърът на енертетиката Кирил Темелков очаква в рамките на следващите месеци да продължи тази тенденция в България да бъдем с доста по-ниски цени на горивата. Това стана ясно от участието му в блиц-контрола в ресорната енергийна комисия в 52-ото Народно събрание. Той обаче обърна внимание на важни елементи от формирането на цената и такива, които не могат да се прогнозират.

"Можем да прогнозираме нашата цена, но в никакъв случай спотовите цени. Те влияят с изключително голяма волантилност, така че мога само да кажа, че при всички положения това, което очакваме в рамките на следващите месеци да продължи тази тенденция да бъдем с доста по-ниски цени, отколкото са на спотовите пазари. Очаквам това нещо да бъде в зимния период", заяви още Темелков. ОЩЕ: Вицепремиер: С лидерството на Радев спряхме срив в пазара на горива! "Лукойл": Цените се влияят отвън

Конкуретни цени в региона и в Европа

От участието на представители на Министерство на енергетиката в комисията стана ясно, че "Булгаргаз" успява да даде изключително стабилна прогноза за следващите месеци, да предложи на своите потребители цени, които са абсолютно конкуретни не само за целия регион, но и в цяла Европа. ОЩЕ: Без руски газ по "Турски поток", но "Газпром" блокира тръбата за друг: Има как да разбием блокадата