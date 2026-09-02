Иван Василев: Дигиталният портфейл ще бъде готов до края на годината

До края на 2026 г. България трябва да има дигитален портфейл, чрез който гражданите да могат електронно да удостоверяват самоличността си пред държавата и постепенно да получават достъп до административни услуги. Това заяви в „Лице в лице“ по bTV министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев.

Той коментира и подготовката за предстоящите президентски избори, проверката на машините за гласуване, развитието на системата „Сигма“ за обществените поръчки и административната реформа в ръководеното от него министерство.

Като координатор на изборния процес Василев заяви, че една от основните задачи на министерството му е да удостовери изправността на машините и софтуера за гласуване преди първия тур на президентските избори на 25 октомври.

Още: Електронното управление е малко като извънземните - всички сме чували за него, но никой не го е виждал

По думите му целта е процесът да бъде максимално прозрачен, като в него бъдат включени граждани, неправителствени организации и медии. Министърът заяви, че ще настоява и одитните доклади и протоколите от проверките да бъдат публични. „За да няма и капка съмнение у българските граждани, че гласът им така, както е даден, така е и отчетен“, каза Василев.

Той коментира и твърденията, че машините са с „изтекъл срок на годност“. По думите му става въпрос за изтекла гаранция на определени компоненти, а не за автоматична негодност на устройствата.

Централната избирателна комисия е обявила обществена поръчка за проверка на техническата им изправност и за подмяна на части, когато това е необходимо.

Целта е на 25 октомври устройствата да бъдат технически изправни и готови за гласуване. Друга тема в разговора беше системата „Сигма“, която позволява на гражданите да следят информация за разходването на публични средства чрез обществени поръчки.

Още: Роботи ще дават идеи и съвети на министъра на иновациите

Според Василев тя регистрира средно над 30 000 посещения дневно. „Гражданите имат интерес да виждат къде и как се харчат парите ни“, посочи министърът.

През септември трябва да бъде пусната втората версия на системата. Тя ще бъде свързана с Търговския регистър и с информацията от декларации за политически свързани лица. Идеята е по-лесно да могат да бъдат установявани връзки между хора на публични позиции, компании и обществени поръчки.

За последните пет години над 17,7 млрд. евро са отишли за обществени поръчки, при които е имало само един участник, каза още министърът. Амбицията е следващите версии на „Сигма“ да преминат от прозрачност към реален предварителен контрол. При версия 3 се предвижда контрол върху процеса по възлагане на обществени поръчки от министерства и общини. „Да не бъдат писани така, че само една фирма да се явява и само една фирма да печели“, обясни Василев.

Следващата стъпка – версия 4 – трябва да позволява да се проверява дали компаниите не продават стоки и услуги на държавата на изкуствено завишени цени. Така например би могло да се сравнява цената на определен материал в дадена обществена поръчка със средните пазарни стойности, обясни Василев.

Още: Министър на Радев готви смяна на ръководството на „Информационно обслужване”

Според него версии 3 и 4 трябва да бъдат реализирани през следващата година, но за част от функционалностите ще са необходими и законодателни промени. Василев отхвърли и опасенията, че въвеждането на дигитален портфейл означава премахване на парите в брой. Дигиталният портфейл всъщност трябва да служи за електронно удостоверяване на самоличността на гражданите пред държавните институции.

Той би могъл да се използва при подаване на данъчна декларация, проверка на информация в НОИ, достъп до здравни услуги, подмяна на лични документи или използване на услуги на КАТ. „Това ще е достатъчно държавата да знае, че със сигурност вие сте този, който заявява тази услуга“, обясни министърът.

Първият етап трябва да бъде готов до края на 2026 г. Тогава гражданите ще могат да се идентифицират чрез портфейла и да използват ограничен брой свързани с него услуги. По-мащабната промяна се очаква в началото на 2027 г. Планът е да бъде създадено мобилно приложение и интернет портал, които да се превърнат в единна точка за достъп до електронните услуги на държавата.

Министър Василев: Над 30% от обществените поръчки са спечелени при участие само на една фирма

Вместо гражданите да използват множество сайтове, пароли и различни начини за идентификация, целта е постепенно услугите да бъдат събрани на едно място. По думите на Василев работата по дигиталния портфейл е била в застой през последните около две години и половина и е възобновена след встъпването му в длъжност през май. „За мен това е загубено време, това са загубени възможности България да води“, коментира той.