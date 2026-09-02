Управляващите отменят забраната за износ на горива

Парламентарната Комисия по икономическа политика, инвестиции и индустрия одобри с 19 гласа "за", нито един "против" и два "въздържал се" проект на решение за отмяна на забраната за износ на горива, въведена в края на октомври 2025 г.

Проектът за отмяна на решението на Народното събрание от 31 октомври 2025 г., с което беше въведена временна мярка за ограничаване на износа и вътреобщностните доставки на нефтопродукти към други държави от Европейския съюз, беше представен от заместник-министъра на икономиката, инвестициите и индустрията Михаела Карадимова.

Първоначално забраната за износ на дизел, керосин, индустриални горива и някои видове масла беше въведена заради необходимостта от гарантиране на енергийната сигурност на страната и стабилността на вътрешния пазар на горива на фона на санкциите на САЩ срещу дружествата от групата "Лукойл". Още: Лоша новина за Русия? Казахстан запечата границите, за да спре износа на гориво

Като мотив за мярката беше посочена и намалената предсказуемост на доставките, което според вносителите е налагало ограничаването на износа като пропорционална и необходима мярка в защита на обществения интерес.

Мотивите

Според Министерския съвет обаче обстоятелствата, довели до въвеждането на забраната, вече са променени. В момента санкциите на САЩ и Великобритания не се прилагат спрямо дружествата от групата "Лукойл" в България, включително "Лукойл Нефтохим Бургас", тъй като за тях е в сила пълна специална дерогация, предоставена от държавите, наложили санкциите.

Допълнително държавата вече е назначила особен търговски управител на дружествата от групата "Лукойл" у нас. Според вносителите това гарантира непрекъсваемостта на дейността им и на практика премахва рисковете, заради които е била въведена забраната.

В мотивите към проекта се посочва, че продължаването на ограничението вече създава сериозни административни и организационни затруднения за бизнеса. То затруднява и оперативната дейност на "Лукойл Нефтохим Бургас", както и води до загуби за оператори, които не могат да изпълняват договорните си задължения към международни контрагенти. Още: "Има достатъчно горива": Енергиен експерт обясни защо тогава България спря износа

От Министерския съвет посочват и аргумент, свързан с европейското право. Забраната представлява изключение от принципа на свободното движение на стоки в ЕС и поради това действието й трябва да бъде мотивирано постоянно. При отпадане на обстоятелствата, довели до въвеждането й, мярката следва да бъде отменена.

Дебатът

От "Демократична България" обаче се противопоставиха на отмяната. Мартин Димитров и Джипо Джипов определиха като безотговорно премахването на ограничението за износ към други държави от ЕС и трети страни без предварителен анализ на въздействието върху пазара.

Според тях няма достатъчно яснота как отмяната ще се отрази върху цените на горивата в България. Двамата депутати посочиха данни, според които дизелът в някои съседни държави е по-скъп от този у нас. По думите им това създава предпоставка за износ и съответно за евентуален натиск за повишаване на цените на българския пазар.

На друго мнение беше депутатът от "Прогресивна България" Слави Василев. Според него количествата гориво, произвеждани от "Лукойл Нефтохим Бургас", не определят цената на горивата в България, тъй като рафинерията произвежда значително повече от необходимото за вътрешното потребление. Още: Парламентът спешно забрани износа на горива

Василев посочи, че цените на дребно у нас следват международните котировки. По думите му непосредственият ефект от отмяната на забраната ще бъде увеличаване на печалбите на търговците на горива, най-вече на "Лукойл", както и облекчаване на бизнеса.

Той обърна внимание и на технологичната връзка между производството на дизел и бензин. При производството на дизелово гориво се получават и количества бензин, а ограничаването на износа е довело до общ спад на експорта. Това, според Василев, е създало проблем за "Лукойл", тъй като складовият капацитет се е запълнил и рафинерията не може да увеличи производството на дизел.

Заместник-министърът Михаела Карадимова съобщи, че по проекта за отмяна на забраната са постъпили положителни становища от Българската петролна и газова асоциация и от особения търговски управител на "Лукойл" Евгени Симеонов.

От Българската петролна и газова асоциация посочват, че не са установили проблеми с доставките на дизелово гориво в страната. Според организацията необходимите оперативни количества течни горива са налични и няма причина забраната да продължава да действа. Още: След украинските удари: Руският износ на нефтопродукти се срина с над 17 на сто

От асоциацията подчертават и регионалното значение на българските доставки, като посочват, че износът на горива към държавите от Балканския полуостров има значение не само за българския пазар, но и за енергийната сигурност на региона.