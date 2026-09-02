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"Око за око, зъб за зъб" между САЩ и Иран доведе до поскъпване на петрола

02 септември 2026, 9:09 часа 580 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
"Око за око, зъб за зъб" между САЩ и Иран доведе до поскъпване на петрола

Цените на основните сортове петрол на световните пазари продължават да вървят твърдо нагоре предвид факта, че е невъзможно все още да има трайно мирно решение между САЩ и Иран – защото под ръководството на Доналд Тръмп Съединените щати се оказаха неспособни бързо да пречупят Ислямската република, а Тръмп не може да излезе от блатото като признае, че трябва да отстъпи. Нещо повече – в Truth Social той обяви, че не му пукало дали Иран ще иска да преговаря, сега много повече му харесвала американската позиция: "... почти тотален контрол над Ормузкия проток и тяхната икономика се срива".

Цената на европейския сорт Brent вече стигна до 95,39 долара за барел, при това в неприсъствената борсова сесия, което е скок със 73 цента на барел или 0,73%. При затварянето на сесията суровината беше на ниво 95,42 долара за барел – за договори за доставка през ноември. Американският лек суров петрол е на кота 90,62 долара за барел или поскъпване от 40 цента (0,44%), а при затварянето на сесията стигна 90,63 долара за барел, сочат данните на CNBC - ОЩЕ: Цените на петрола скочиха след ударите на САЩ по иранския остров Ларак

Поредното поскъпване стана след като Централното военно командване на САЩ обяви, че успешно е приключило вълна от удари срещу ирански обекти за противовъздушна отбрана, радарни системи, морски активи и съоръжения, възможности за миниране и комуникационни обекти. Axios добавя, че при последните американски удари са уцелени и два танкера, собственост на иранската държава – на принципа "око за око, зъб за зъб" т.е. американците поразяват ирански или свързани с Иран танкери за всеки ударен от Техеран танкер. Корпусът на революционната гвардия на Иран отвърна, че ирански ракети и дронове са нанесли удари в Ербил, Ирак и че са унищожени център за поддръжка, складове за техническо оборудване и система за насочване на шпионски балони – имало и убити американски войници. От американска страна за момента не потвърждават такова нещо, а иранската гвардия не предоставя геолокализирана информация какво е ударено.

Още: Нова ескалация в Близкия изток: САЩ и Иран отново си разменят удари (ВИДЕО)

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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