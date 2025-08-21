Войната в Украйна:

Устойчив транспорт? Броят на автомобилите в Германия достигна нов рекорд

21 август 2025, 17:26 часа 401 прочитания 0 коментара
Броят на автомобилите в Германия продължава да нараства, въпреки усилия за насърчаване преминаването към по-устойчив транспорт, броят на автомобилите в Германия продължава да нараства, съобщава германската статистическа служба "Дестатис",позовавайки се на данни на Федерална служба за автомобилен транспорт, предаде ДПА. Към 1 януари тази година броят на автомобилите в Германия е достигнал до рекордните 590 коли на 1000 души от населението на страната.

За сравнение, статистиката отчете 588 автомобила на 1000 жители през 2024 г. и 587 превозни средства на 1000 човека през 2023 година.

Федерална служба за автомобилен транспорт съобщава още, че автомобилите в Германия се увеличава постоянно от 2008 г., като към 1 януари 2025 г. в страната са били в движение рекордните 49,3 милиона леки автомобила, пише БТА.

Къде са най-много?

Най-много автомобили на човек от населението са отчетени в провинция Саарланд - 646 превозни средства на 1000 жители, следвана от провинциите Рейнланд-Пфалц – 641 автомобила и Бавария - 635.

На обратния полюс, в градовете със статут на провинции са отчетени най-ниски стойности – в Берлин 334 коли на 1000 жители, Бремен – 427 и Хамбург – 435.

Спрямо 2024 г. в почти всички германски провинции, с изключение на Бавария, където нивото на автомобили остава непроменено, нараства броят на колите на човек от населението.

В градовете със статут на провинции - Берлин, Бремен и Хамбург, както и в провинция Хесен, е регистриран спад от 623 на 622 автомобила на 1000 жители.

 

Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
