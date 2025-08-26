Войната в Украйна:

Все повече българи пътуват в страната и чужбина: Актуални данни

26 август 2025, 13:18 часа 232 прочитания 0 коментара
Все повече българи пътуват в страната и чужбина: Актуални данни

Общо 1.3 млн. български граждани са реализирали туристически пътувания през второто тримесечие на 2025 г. От тях 67.5% са пътували само в страната, 25.8% - само в чужбина, а 6.7% - както в страната, така и в чужбина. Това показват  предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ). На годишна база спрямо същото тримесечие на 2024 г. се отчита увеличение с 4.1%.

По възрастови групи

Най-много са пътували българите от възрастовата група 25 - 44 години - 457.5 хил. души, или 36.3% от всички пътували лица. При всички възрастови групи преобладават пътуванията в страната, като най-висок е този дял при лицата на 65 и повече години - 73.2%. 28.4% от пътувалите в чужбина пък са във възрастовата група 45 - 64 години.

Още: Пътуванията на българите в началото на лятото: Нови дестинации и рекорди

Изследването на НСИ обхваща лицата на 15 и повече навършени години.

Цел на пътуванията

Най-голяма част от туристическите пътувания са били с цел "почивка и екскурзия" - 50.6% от всички пътувания в страната и 83.5% от пътуванията в чужбина.

Още: Колко похарчиха българите за пътувания в страната и чужбина?

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Самостоятелни са били 1.6 млн. или 83.3% от общия брой лични пътувания. Относителният дял на самостоятелните пътувания без резервация в страната е 91.3%, а на тези в чужбина - 58.8%.

Разходи 

Най-много разходи са направили българите за храна. За това перо са 42.6 от харчовете при пътуванията в страната и 34.5% - в чужбина.

Средният разход на човек при пътуване с лична цел 296.83 лв. в страната и 858.55 лв. в чужбина. За професионално пътуване разходите възлизат средно на 280.95 лв. на едно лице в страната 1 234.39 лв. в чужбина.

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
Пътувания Туризъм туристи почивки туристически пътувания
Още от Икономика
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес