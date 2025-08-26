Все повече българи пътуват в страната и чужбина: Актуални данни

Общо 1.3 млн. български граждани са реализирали туристически пътувания през второто тримесечие на 2025 г. От тях 67.5% са пътували само в страната, 25.8% - само в чужбина, а 6.7% - както в страната, така и в чужбина. Това показват предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ). На годишна база спрямо същото тримесечие на 2024 г. се отчита увеличение с 4.1%.

По възрастови групи

Най-много са пътували българите от възрастовата група 25 - 44 години - 457.5 хил. души, или 36.3% от всички пътували лица. При всички възрастови групи преобладават пътуванията в страната, като най-висок е този дял при лицата на 65 и повече години - 73.2%. 28.4% от пътувалите в чужбина пък са във възрастовата група 45 - 64 години.

Изследването на НСИ обхваща лицата на 15 и повече навършени години.

Цел на пътуванията

Най-голяма част от туристическите пътувания са били с цел "почивка и екскурзия" - 50.6% от всички пътувания в страната и 83.5% от пътуванията в чужбина.

Самостоятелни са били 1.6 млн. или 83.3% от общия брой лични пътувания. Относителният дял на самостоятелните пътувания без резервация в страната е 91.3%, а на тези в чужбина - 58.8%.

Разходи

Най-много разходи са направили българите за храна. За това перо са 42.6 от харчовете при пътуванията в страната и 34.5% - в чужбина.

Средният разход на човек при пътуване с лична цел 296.83 лв. в страната и 858.55 лв. в чужбина. За професионално пътуване разходите възлизат средно на 280.95 лв. на едно лице в страната 1 234.39 лв. в чужбина.