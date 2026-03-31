За да не изпадне икономиката в шок: ИПИ настоя за меки, а не за тежки мерки

"Няма нужда от тежки мерки, тъй като в крайна сметка икономиката понася различни шокови удари. Винаги има място за меки мерки - 20 евро за високите горива, отлагане на тол система и др. С такива механизми може да се свали напрежението, но всички зависим от големите конфликти", коментира пред БНТ Петър Ганев от Института за пазарна икономика (ИПИ).

Цените изпреварват доходите или обратното?

Снимка: БГНЕС

Според него една по-висока потенциална инфлация, може да донесе повече приходи в бюджета.

"Има моменти, в които е възможно цените да изпреварят доходите. Въпросът е тази тенденция на забавяне на растежа да не продължи в дългосрочен план, а да гледаме как се развива европейския растеж на развитие на икономиката", призова Ганев.

Иначе, по думите му, страната може да върви с удължителен бюджет до края на годината с идването на нов финансов минситър.

