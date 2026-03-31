Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

За да не изпадне икономиката в шок: ИПИ настоя за меки, а не за тежки мерки

31 март 2026, 8:42 часа 213 прочитания 0 коментара
"Няма нужда от тежки мерки, тъй като в крайна сметка икономиката понася различни шокови удари. Винаги има място за меки мерки - 20 евро за високите горива, отлагане на тол система и др. С такива механизми може да се свали напрежението, но всички зависим от големите конфликти", коментира пред БНТ Петър Ганев от Института за пазарна икономика (ИПИ). Още: Защо ни е скъпо и какво ни удря по джоба: ИПИ с коментар

Цените изпреварват доходите или обратното?

Според него една по-висока потенциална инфлация, може да донесе повече приходи в бюджета.

"Има моменти, в които е възможно цените да изпреварят доходите. Въпросът е тази тенденция на забавяне на растежа да не продължи в дългосрочен план, а да гледаме как се развива европейския растеж на развитие на икономиката", призова Ганев.

Иначе, по думите му, страната може да върви с удължителен бюджет до края на годината с идването на нов финансов минситър. 

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Антон Иванов Отговорен редактор
ИПИ служебно правителство държавни помощи Андрей Гюров
Още от Икономика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес