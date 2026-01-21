Лайфстайл:

21 януари 2026, 14:14 часа 260 прочитания 0 коментара
Заради чести аварии: КЕВР започва извънредна проверка на "Топлофикация София“

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) започва извънредна проверка на "Топлофикация София“ ЕАД след заповед на председателя на регулатора Пламен Младеновски, съобщиха от КЕВР.  Тя е назначена във връзка с подаден сигнал от омбудсмана на България за аварийни спирания на отоплението и горещото водоснабдяване в столичния град и е на основание на регулаторните правомощия на Комисията по Закона за енергетиката за лицензиране на дейностите в енергетиката.

Каква е задачата на проверката?

В рамките на извънредната проверка, извършвана по документи и на място, проверяващият екип има за задача да установи дали „Топлофикация София“ ЕАД е нарушила издадените от Комисията лицензии за производство на топлинна, на топлинна и електрическа енергия и за пренос на топлинна енергия, както и на Закона за енергетиката и подзаконовите актове по прилагането му.

След приключване на проверката ще бъде изготвен констативен протокол и доклад за резултатите от нея, който ще бъде обсъден на заседание на регулатора.

При констатирани нарушения от страна на топлофикационното дружество Комисията ще предприеме предвидените в закона административно-наказателни мерки с цел гарантиране на качеството на предоставяните услуги на клиентите на столичното топлофикационно дружество, уточняват от КЕВР.

Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
Омбудсман Топлофикация Проверка Топлофикация София КЕВР
