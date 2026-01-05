Голямата легенда на българския футбол Димитър Пенев почина в събота, 3 януари. Кончината на Пенев хвана футболната общност в България неподготвена. И все пак тя успя да си вземе последно сбогом с треньор №1 на България за 20-ти век. Днес, на 5 януари, се проведе поклонението пред Димитър Пенев на Националния стадион „Васил Левски“. В предаването „България днес“ дъщеря му Екатерина си спомни за него.

Дъщерята на Димитър Пенев: „Моят татко е моят герой!“

Екатерина си спомня легендарния треньор с това как всеки път е внасял светлина в дома като се е връщал от дългите лагери, за които сякаш е отсъствал цяла вечност. Ето какво каза Екатерина за Димитър Пенев: „Моят татко е моят герой! Влизаше с шут, защото в ръцете си имаше много неща. Когато се прибере късно, ми слагаше подаръчета над главата. Винаги намираше време за мен.

Още: Внучката на Димитър Пенев: „Кръсти ме Надежда – да съм му кадем на Световното“

„Това бяха най-хубавите дни в моето детство“

Помня хубавите летни месеци, когато отивахме на Китен на базата на ЦСКА и изкарвахме цялото семейство 15 дни. Това бяха най-хубавите дни в моето детство. Баща ми беше грижовен, обичаше да готви, а с майка ми имат повече от 50 години брак. Толкова се обичаха, че сякаш бяха създадени да са заедно цял живот. Тя с нейното търпение, толеранс, а той с грижата ни за всички“. На поклонението пред великия Димитър Пенев присъстваха много официални гости, сред които футболисти от националния отбор, който стана 4-ти в света на Мондиал 1994.

Още: Бай Добри през сълзи: В събота отивах към „Армията“, за да се видя с Димитър Пенев, но той не дойде (ВИДЕО)