В ЦСКА го чакат, а той се сбогува с бившия си клуб

През месец декември в Бразилия излезе информация, че крилото Лео Перейра ще премине в ЦСКА. От тогава официално обявените нови попълнения на „червените“ станаха две, а слуховете за още входящи трансфери не спират. Сделката с бразилеца изглеждаше в застой, но вече се очаква той скоро да пътува към България. Перейра качи в социалните мрежи видео от престоя си в Клуб де Регаташ и написа послание към всички в клуба.

Лео Перейра: „Бях много щастлив на всяко постижение“

Ето какво написа Лео Перейра: „Днес приключвам цикъла си в CRB, клуб, който отвори вратите ми и ми даде възможности. Винаги съм се стремил да работя, с много отдаденост и пот, за да почета цветовете на клуба. Бях много щастлив на всяко постижение и бих искал само да благодаря на всички служители, мениджъри и играчи, които бяха част от престоя ми в CRB. Благодаря и на феновете, които винаги са подкрепяли краля Пеле и винаги са ни подкрепяли. Много ти благодаря за всичко, Рустър!“

Още: Венци Стефанов разкри третия зимен трансфер на ЦСКА

ЦСКА няма да спре до тук

В ЦСКА вече има две официално обявени нови попълнения – колумбийското крило Алехандро Пиедраита и беларуският халф Макс Ебонг. Освен Лео Перейра, „червените“ чакат в най-скоро време да привлекат и Исак Соле от Славия. Освен това, „армейците“ няма да спрат до тук със зимните попълнения, като вече има слухове за интерес към друг футболист от Първа лига.

Още: Бай Добри през сълзи: В събота отивах към „Армията“, за да се видя с Димитър Пенев, но той не дойде (ВИДЕО)