В ЦСКА го чакат, а той се сбогува с бившия си клуб

05 януари 2026, 19:52 часа 215 прочитания 0 коментара

През месец декември в Бразилия излезе информация, че крилото Лео Перейра ще премине в ЦСКА. От тогава официално обявените нови попълнения на „червените“ станаха две, а слуховете за още входящи трансфери не спират. Сделката с бразилеца изглеждаше в застой, но вече се очаква той скоро да пътува към България. Перейра качи в социалните мрежи видео от престоя си в Клуб де Регаташ и написа послание към всички в клуба.

Лео Перейра: „Бях много щастлив на всяко постижение“

Ето какво написа Лео Перейра: „Днес приключвам цикъла си в CRB, клуб, който отвори вратите ми и ми даде възможности. Винаги съм се стремил да работя, с много отдаденост и пот, за да почета цветовете на клуба. Бях много щастлив на всяко постижение и бих искал само да благодаря на всички служители, мениджъри и играчи, които бяха част от престоя ми в CRB. Благодаря и на феновете, които винаги са подкрепяли краля Пеле и винаги са ни подкрепяли. Много ти благодаря за всичко, Рустър!“

Лео Перейра

ЦСКА няма да спре до тук

В ЦСКА вече има две официално обявени нови попълнения – колумбийското крило Алехандро Пиедраита и беларуският халф Макс Ебонг. Освен Лео Перейра, „червените“ чакат в най-скоро време да привлекат и Исак Соле от Славия. Освен това, „армейците“ няма да спрат до тук със зимните попълнения, като вече има слухове за интерес към друг футболист от Първа лига.

Николай Илиев
Николай Илиев Отговорен редактор
