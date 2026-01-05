"Аз все още съм президент на Венецуела": Мадуро не се призна за виновен пред съда в Ню Йорк

Николас Мадуро и съпругата му Силия Флорес не се признаха за виновни при първото си явяване в съда в Ню Йорк. Припомняме, че той бе заловен при светкавична военна операция на САЩ. Сваленият лидер, който е обвинен в наркотрафик и притежание на оръжия, заяви пред съдията, че „все още е президент на Венецуела“. За момента двойката не поиска освобождаване под гаранция.
В рамките на минути от първото си явяване във федерален съд, венецуелският президент Николас Мадуро застана пред съдия и каза: „Бях заловен в дома си в Каракас, Венецуела.“
Случаят с Нориега
В изявлението си той очерта това, което вероятно ще бъде една от основните му защитни тези: че арестът му посред нощ в чужда държава от американските правоохранителни органи е „военно отвличане“, което, по думите на адвоката му, е нарушение на закона.
Това не е първият път, когато обвиняем излага този аргумент. Преди повече от три десетилетия, панамският президент Мануел Нориега обвини САЩ в нарушаване както на международното право, така и на защитата на справедливия процес, като нахлуха в Панама и го арестуваха в чужбина. Но този аргумент тогава беше неуспешен, тъй като съдилищата отказаха да разгледат законността на самото нахлуване в Панама и се съсредоточиха само върху твърденията в обвинителния акт срещу Нориега. Дали съдилищата ще преразгледат този прецедент в случая с Мадуро, предстои да видим.
Необичайно е обвиняем по наказателно право да каже нещо на съдия по време на първоначалното си явяване, тъй като адвокатите на защитата обикновено предупреждават клиентите си, че всичко, което кажат, може да бъде използвано в наказателното им преследване. И сега съдия Алвин Хелърщайн отправи подобно предупреждение към Мадуро в понеделник, докато венецуелският президент говореше. „Ще има време и място, където да се разгледа всичко това“, каза съдията.
В крайна сметка съдията назначи 17 март за дата, в която Мадуро ще бъде изслушан пред съда.
Предупрежденията на Тръмп
По-рано президентът Доналд Тръмп заяви, че САЩ, които не са признали Мадуро за легитимен лидер на страната, „държат контрол“, а изпълняващата длъжността президент Делси Родригес призова за „сътрудничество“ със САЩ. Тръмп по-рано заяви, че разчита на американски компании да възстановят съсипаната петролна индустрия на Венецуела. А бившият съветник на Тръмп Майк Уолц, който сега представлява САЩ в ООН, заяви, че САЩ няма да окупират Венецуела, но няма да позволят на най-големите противници на Съединените щати да разполагат с петролните залежи на латиноамериканската страна, които се считат и за най-големите в света. Руският представител Василий Небензя поиска незабавното освобождаване на Мадуро и съпругата му Силия и проблемите между САЩ и Венецуела да бъдат решени с диалог, съгласно Хартата на ООН, както и че не можело да има оправдание "за престъпленията" на Съединените щати в Каракас. Интересно защо Небензя не каже същото за Русия и Украйна:
Във Венецуела пък беше обявено извънредно положение, армията и петролният сектор са поставени "във висока степен на готовност" за действия.
Тръмп намекна, че може да предприеме военни действия в Колумбия , каза на Мексико да „действа заедно“ по въпроса за наркотиците и заяви, че САЩ „се нуждаят от Гренландия“.
