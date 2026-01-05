Кабинетът подаде оставка:

ЦСКА няма спирка: привлича още един играч от Първа лига

05 януари 2026, 20:23 часа 400 прочитания 0 коментара

ЦСКА продължава да гони нови попълнения през зимния трансферен прозорец. Поредното такова ще бъде левият защитник на Ботев Пловдив Андрей Йорданов. Той е юноша на „червените“, а завръщането му е на финалната права, след като днес пропусна тренировката на „канарчетата“, за да финализира трансфера си. ЦСКА очаква да подпише и с друг играч от Първа лига в близките часове – Исак Соле от Славия.

Андрей Йорданов напусна ЦСКА през 2020 г.

Въпреки че е юноша на ЦСКА, Андрей Йорданов има само един мач за отбора. През лятото на 2020 г. напусна „армейците“ в посока Литекс, а след това премина и през други клубове от родния елит. През лятото на 2024 г. се присъедини към Ботев Пловдив. От началото на сезона Йорданов е изиграл 18 мача за „канарчетата“ – 1 за Купата на България, а останалите в Първа лига. В мача за Купата, защитникът записа една асистенция.

Още: В ЦСКА го чакат, а той се сбогува с бившия си клуб

Андрей Йорданов

ЦСКА вече обяви официално 2 входящи трансфера

Първия полусезон в Първа лига Ботев Пловдив завърши на 11-то място. „Канарчетата“ спечелиха 21 точки в 19 мача – 6 победи, 3 равенства и 10 загуби. От своя страна, ЦСКА е на 5-тата позиция. „Червените“ са с 31 точки от 19 мача – 8 победи, 7 равенства и 4 загуби. „Армейците“ вече обявиха официално 2 входящи трансфера – колумбийското крило Алехандро Пиедраита и беларуския халф Макс Ебонг.

Още: Венци Стефанов разкри третия зимен трансфер на ЦСКА

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Николай Илиев
Николай Илиев Отговорен редактор
ЦСКА Ботев Пловдив зимен трансферен прозорец Първа лига Андрей Йорданов
Още от Футбол България
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес