ЦСКА няма спирка: привлича още един играч от Първа лига

ЦСКА продължава да гони нови попълнения през зимния трансферен прозорец. Поредното такова ще бъде левият защитник на Ботев Пловдив Андрей Йорданов. Той е юноша на „червените“, а завръщането му е на финалната права, след като днес пропусна тренировката на „канарчетата“, за да финализира трансфера си. ЦСКА очаква да подпише и с друг играч от Първа лига в близките часове – Исак Соле от Славия.

Андрей Йорданов напусна ЦСКА през 2020 г.

Въпреки че е юноша на ЦСКА, Андрей Йорданов има само един мач за отбора. През лятото на 2020 г. напусна „армейците“ в посока Литекс, а след това премина и през други клубове от родния елит. През лятото на 2024 г. се присъедини към Ботев Пловдив. От началото на сезона Йорданов е изиграл 18 мача за „канарчетата“ – 1 за Купата на България, а останалите в Първа лига. В мача за Купата, защитникът записа една асистенция.

Още: В ЦСКА го чакат, а той се сбогува с бившия си клуб

ЦСКА вече обяви официално 2 входящи трансфера

Първия полусезон в Първа лига Ботев Пловдив завърши на 11-то място. „Канарчетата“ спечелиха 21 точки в 19 мача – 6 победи, 3 равенства и 10 загуби. От своя страна, ЦСКА е на 5-тата позиция. „Червените“ са с 31 точки от 19 мача – 8 победи, 7 равенства и 4 загуби. „Армейците“ вече обявиха официално 2 входящи трансфера – колумбийското крило Алехандро Пиедраита и беларуския халф Макс Ебонг.

Още: Венци Стефанов разкри третия зимен трансфер на ЦСКА