Ето колко е новата минимална заплата в Турция

От 1 януари 2026 г. минималната нетна работна заплата в Турция бе увеличена с 27 процента и достигна 28 075 турски лири, което се равнява на 556 евро, съобщават медиите в страната. В същото време през декември 2025 г. годишният темп на инфлацията в страната спадна до 30,9 процента, като по този начин достигна най-ниското си ниво за последните четири години.

Данните съобщава турската редакция на Евронюз, цитирана от БТА. Те се позовават на официални данни на Турския статистически институт (ТЮРКСТАТ).

Данните сочат още, че средната годишна инфлация в Турция за 2025 година възлиза на 34,9 процента, с което се отбелязва значителен спад в този показател спрямо отчетените през 2024 г. 58,5 процента. Месечната инфлация в страната през декември достигна 0,89 процента, сочат още данните на ТЮРКСТАТ.

Наскоро Турската централна банка запази прогнозата си за 24-процентна годишна инфлация, обяви управителят на банката Фатих Карахан Той обясни още, че за разлика от предишни доклади, в този банката е определила прогнозата за инфлацията като междинна цел, като допълни, че институцията планира да прилага тази стратегия и занапред.

