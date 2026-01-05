Спорт:

Ето колко е новата минимална заплата в Турция

От 1 януари 2026 г. минималната нетна работна заплата в Турция бе увеличена с 27 процента и достигна 28 075 турски лири, което се равнява на 556 евро, съобщават медиите в страната. В същото време през декември 2025 г. годишният темп на инфлацията в страната спадна до 30,9 процента, като по този начин достигна най-ниското си ниво за последните четири години.

Данните съобщава турската редакция на Евронюз, цитирана от БТА. Те се позовават на официални данни на Турския статистически институт (ТЮРКСТАТ).

Инфлацията в Турция

Данните сочат още, че средната годишна инфлация в Турция за 2025 година възлиза на 34,9 процента, с което се отбелязва значителен спад в този показател спрямо отчетените през 2024 г. 58,5 процента. Месечната инфлация в страната през декември достигна 0,89 процента, сочат още данните на ТЮРКСТАТ.

Наскоро Турската централна банка запази прогнозата си за 24-процентна годишна инфлация, обяви управителят на банката Фатих Карахан Той обясни още, че за разлика от предишни доклади, в този банката е определила прогнозата за инфлацията като междинна цел, като допълни, че институцията планира да прилага тази стратегия и занапред.

Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
