05 януари 2026, 19:46 часа 278 прочитания 0 коментара
В един глас: Русия и Словакия осъдиха САЩ заради Мадуро (ВИДЕО)

Русия изисква САЩ незабавно да освободят „избрания президент“ Николас Мадуро и неговата съпруга. Това обяви постоянният представител на Русия в ООН Василий Небензя, който излезе с остро осъждане на американците.

Обърквайки името на сваления диктатор, Небензя заяви, че всякакви разногласия между Венецуела и САЩ трябва да се уреждат чрез диалог и по силата на международното право.

"Осъждам това американско петролно приключение"

Очаквано, залавянето на Мадуро бе осъдено и от словашкия премиер Роберт Фицо, който, заедно с Виктор Орбан, минава за един от най-близките на Путин в Европейския съюз. "Въпреки че ние не можем реално да направим нищо, дори символично, аз трябва решително да осъдя и отхвърля това най-ново американско петролно приключение", каза премиерът Фицо.

Елин Димитров
