В един глас: Русия и Словакия осъдиха САЩ заради Мадуро (ВИДЕО)

Русия изисква САЩ незабавно да освободят „избрания президент“ Николас Мадуро и неговата съпруга. Това обяви постоянният представител на Русия в ООН Василий Небензя, който излезе с остро осъждане на американците.
🤡 Russia demands that the U.S. immediately release the “elected president” Maduro and his wife— NEXTA (@nexta_tv) January 5, 2026
Russia’s permanent representative to the UN, Nebenzya, came out with a strong condemnation of the Americans.
Stumbling over his words and mixing up the name of the ousted dictator,… pic.twitter.com/45nTruvtUg
Обърквайки името на сваления диктатор, Небензя заяви, че всякакви разногласия между Венецуела и САЩ трябва да се уреждат чрез диалог и по силата на международното право.
"Осъждам това американско петролно приключение"
Очаквано, залавянето на Мадуро бе осъдено и от словашкия премиер Роберт Фицо, който, заедно с Виктор Орбан, минава за един от най-близките на Путин в Европейския съюз. "Въпреки че ние не можем реално да направим нищо, дори символично, аз трябва решително да осъдя и отхвърля това най-ново американско петролно приключение", каза премиерът Фицо.
"Despite the fact that we cannot do anything, even symbolically, I must resolutely condemn and reject this latest American oil adventure." - Slovak Prime Minister Fico, "condemning" Trump. pic.twitter.com/gf2TGDc1lp— WarTranslated (@wartranslated) January 5, 2026