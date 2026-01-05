Тръмп заплаши Индия с по-високи мита заради руския петрол

САЩ може да повишат митата върху вноса от Индия, ако Делхи не изпълни искането на Вашингтон да намали покупките на руски петрол. Това заяви президентът Доналд Тръмп, засилвайки натиска върху южноазиатската страна на фона на продължаващите преговори по двустранно търговско споразумение, предаде Ройтерс. "Те търгуват с нас и ние можем много бързо да увеличим ставките за тях“, добави той.

Моди е добър човек. Той знаеше, че не съм доволен и беше важно да ме зарадва“, заяви Тръмп пред репортери на борда на президентския самолет Air Force One.

Доналд Тръмп коментира темата с митата за индийски стоки на фона на продължаващите търговски преговори с Делхи. През август САЩ удвоиха митата върху вноса от Индия до 50 на сто заради покупките ѝ на петрол от Русия.

Министерството на търговията и промишлеността на Индия не отговори веднага на искане на Ройтерс за коментар по въпроса.

Спад на индийските фондови пазари

Индийските фондови пазари обаче, реагираха на изказването на Тръмп, като индексът на технологичните компании се понижи с около 2,5 на сто днес - до най-ниското си ниво от повече от месец, тъй като инвеститорите се опасяват, че напрегнатите търговски отношения могат допълнително да забавят сключването на търговско споразумение между САЩ и Индия.

Индийските износители са изправени пред 50 на сто мита от САЩ, като 25 на сто от тях са свързани с „покупки на руски суров петрол“, посочи Аджай Шривастава, основател на базирания в Делхи мозъчен тръст "Global Trade Research Initiative.

"Докато индийските рафинерии са намалили вноса (на петрол) след санкциите, той не е спрял напълно, което оставя Индия в „стратегическа сива зона““, допълни той.

Също така Индия зае предпазлива дипломатическа позиция, след като американските въоръжени сили плениха венецуелския президент Николас Мадуро, призовавайки за диалог, без да споменава изрично Вашингтон.