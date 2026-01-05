Орбан с прогноза за Венецуела и цената на петрола

Развитието на събитията във Венецуела трябва да доведе до по-благоприятна ситуация на световните енергийни пазари. Това прогнозира унгарският премиер Виктор Орбан, предаде Ройтерс. Според него, Венецуела и Съединените щати заедно могат да контролират близо 40-50 на сто от световните доставки на петрол, което би се отразило значително на пазарните цени на суровината в световен мащаб в посока понижение.

Тази сутрин петролът поевтиня с около 1% в началото на работната седмица в Азия след американската военна операция във Венецуела, при която президентът Николас Мадуро бе пленен и отведен в Ню Йорк. Пазарите оценяват въздействието на тази операция, на фона на обявеното от САЩ намерение да сложат ръка на гигантските залежи от суров петрол на южноамериканската държава.

Вчера Унгария се дистанцира от разпространената позиция на Европейския съюз след задържането на венецуелския президент Николас Мадуро, която беше подкрепена от останалите 26 страни-членки на съюза.

"Принципите на международното право трябва да бъдат съхранени във Венецуела, а волята на венецуелския народ остава единственият начин страната да възстанови демокрацията и да реши настоящата криза", се посочва в позицията, представена от европейския първи дипломат Кая Калас.

