05 януари 2026, 20:30 часа 314 прочитания 0 коментара
Росен Желязков ще участва в срещата на Коалицията на желаещите в Париж

Премиерът Росен Желязков ще участва в среща на Коалицията на желаещите в Елисейския дворец в Париж на 6 януари. Събитието се организира по покана на френския президент Еманюел Макрон съвместно с британския премиер Киър Стармър. В него ще участват представители на 35 държави, европейските институции и НАТО, както и президентът на Украйна Володимир Зеленски.

Целта е да се направи равносметка на дискусиите за справедлив и траен мир в Украйна, да се финализира приносът на Коалицията към рамката за гаранции за сигурност и да се договорят следващите стъпки за подкрепата за Украйна.

Елин Димитров
