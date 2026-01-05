Спорт:

Браво! Феноменален Мони Николов с над 10 точки и на първо място в Русия

05 януари 2026, 18:58 часа 255 прочитания 0 коментара
Браво! Феноменален Мони Николов с над 10 точки и на първо място в Русия

Сребърният медалист от Световното първенство във Филипините през 2025 г. с България Симеон Николов направи пореден много силен мач за клубния си Локомотив Новосибирск. Младият разпределител записа над 10 точки, а именно 11, и заедно с отбора си постигна победа с 3:1 (25:22, 25:18, 21:25, 25:14) над Кузбас Кемеровол. Така се изкачи на първо място във волейболната Суперлига на Русия. Мачът беше от 15-ия кръг на първенството.

Мони Николов записа 11 точки

Локомотив Новосибирск, воден от Пламен Константинов, постигна домакинска победа в 15-тия кръг на волейболното първенство в Русия. Мони Николов и компания надвиха съперника си Кузбас Кемерово с 3:1 (25:22, 25:18, 21:25, 25:14). Младият разпределител изнесе още един много силен мач, като отбеляза 11 точки (2 аса, 2 блока, 88% ефективност в атака) и получи най-високата индивидуална оценка в мача – 6.8. За Локомотив най-резултатен беше Иля Казаченков 29 точки (3 аса, 4 блока, 63% ефективност в атака).

Още: Страхотно! Алекс Николов е сред тримата най-добри волейболисти в света за 2025-та!

Симеон Николов

Локомотив Новосибирск е на първо място в първенството

А за гостите от Кузбас най-много точки записа Егор Сиденко – 14. С тази победа възпитаниците на Пламен Константинов излизат първи във временното класиране с 39 точки от 16 мача. На второто място е Зенит Санкт Петербург с 38 точки от същия брой срещи, а на 3-то е Зенит Казан с 37 пункта, но и два мача по-малко. Следващият мач за новосибирския клуб е гостуване на Уфа, който се намира на 12-та позиция с 16 точки от 16 мача.

Още: Мони Николов и Локомотив приключиха 2025-та с победа и излязоха втори в Русия

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Николай Илиев
Николай Илиев Отговорен редактор
Волейбол Волейбол Суперлига на Русия Симеон Николов Локомотив Новосибирск
Още от Волейбол
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес