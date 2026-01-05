Браво! Феноменален Мони Николов с над 10 точки и на първо място в Русия

Сребърният медалист от Световното първенство във Филипините през 2025 г. с България Симеон Николов направи пореден много силен мач за клубния си Локомотив Новосибирск. Младият разпределител записа над 10 точки, а именно 11, и заедно с отбора си постигна победа с 3:1 (25:22, 25:18, 21:25, 25:14) над Кузбас Кемеровол. Така се изкачи на първо място във волейболната Суперлига на Русия. Мачът беше от 15-ия кръг на първенството.

Мони Николов записа 11 точки

Локомотив Новосибирск, воден от Пламен Константинов, постигна домакинска победа в 15-тия кръг на волейболното първенство в Русия. Мони Николов и компания надвиха съперника си Кузбас Кемерово с 3:1 (25:22, 25:18, 21:25, 25:14). Младият разпределител изнесе още един много силен мач, като отбеляза 11 точки (2 аса, 2 блока, 88% ефективност в атака) и получи най-високата индивидуална оценка в мача – 6.8. За Локомотив най-резултатен беше Иля Казаченков 29 точки (3 аса, 4 блока, 63% ефективност в атака).

Локомотив Новосибирск е на първо място в първенството

А за гостите от Кузбас най-много точки записа Егор Сиденко – 14. С тази победа възпитаниците на Пламен Константинов излизат първи във временното класиране с 39 точки от 16 мача. На второто място е Зенит Санкт Петербург с 38 точки от същия брой срещи, а на 3-то е Зенит Казан с 37 пункта, но и два мача по-малко. Следващият мач за новосибирския клуб е гостуване на Уфа, който се намира на 12-та позиция с 16 точки от 16 мача.

