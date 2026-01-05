Бивш зам.-министър: Истинската цел на операцията срещу Николас Мадуро е петролът

Военната специална операция на САЩ във Венецуела и отвличането на президента Николас Мадуро са в разрез с международното право, но са легализирани чрез вътрешното американско законодателство. Това коментира в предаването „Лице в лице“ по bTV Филип Гунев, бивш заместник-министър на вътрешните работи.

По думите му САЩ са приели специални закони, които позволяват на ФБР да извършва операции на територията на други държави, когато се твърди, че престъпленията засягат американски интереси. Допълнителен закон задължава американската армия да защитава федералните агенти зад граница, което на практика легализира военното участие в подобни операции – независимо от противоречието им с международното право.

Гунев припомни, че през 2020 г. американската прокуратура повдигна обвинения срещу Мадуро, които първоначално бяха засекретени. В тях Венецуела беше обвинена, че е ключов елемент от международния наркотрафик чрез т.нар. „Картел на слънцата“, включващ висши военни.

Според него обаче тези твърдения не се подкрепят от водещите международни анализи. В докладите на Американската агенция за борба с наркотиците (DEA) и Европол за последните 5–10 години Венецуела почти не се споменава като значим канал за кокаин. В анализа на DEA за 2025 г. ясно се посочва, че около 90% от кокаина в САЩ идва от Колумбия, а основните играчи са мексикански картели, които наскоро бяха обявени за терористични организации. „Ако се вярва на експертите, през Венецуела минава около 1% от трафика. Това трудно оправдава подобна операция, особено при положение че Мексико е най-силно завладяната от наркокартели държава“, подчерта Гунев.

Според бившия зам.-министър най-логичното обяснение за действията на САЩ е контролът върху венецуелския петрол. Страната разполага с близо 18% от световните доказани петролни запаси, но в момента произвежда 3–4 пъти по-малко спрямо периода преди войната в Украйна.

Гунев посочи, че в последното си интервю президентът на САЩ Доналд Тръмп изобщо не е говорил за наркотици, а единствено за петрол и за подготвени разговори с американски компании, готови да възстановят пропадналата венецуелска петролна инфраструктура. „Това е и вътрешнополитически ход. Демократите атакуват Тръмп заради поскъпването на живота. Контролът върху Венецуела би му дал инструмент да влияе върху цените на петрола, което е ключово за американската икономика и избиратели“, коментира той.

Гунев смята, че действията на Русия в Украйна са дали своеобразна „зелена светлина“ за подобни силови решения, тъй като международната реакция срещу Венецуела е слаба и липсва ефективна защита на режима в Каракас.

