Разнищиха загадката на "клетъчния шум", помага в битката с рака

Учени от Република Корея са открили как да потиснат "биологичния шум", който е свързан с повторна поява на рак - постижение с потенциал да подобри лечението на онкологичните заболявания, пише Физ.орг, позовавайки се на публикация в сп. "Нейчър къмюникейшънс".

Дори след успешно лечение ракът може да се върне, а някои бактерии да оцелеят след приема на силни антибиотици. Една от основните причини за това явление според учените е така нареченият "биологичен шум" - случайни колебания на процесите вътре в клетките. Новото теоретично изследване показва, че този шум може не само да бъде взет под внимание, но и целенасочено да бъде потиснат, като така се контролира съдбата на отделни клетки с висока точност.

Учените обясняват, че дори клетки с еднакви гени произвеждат различно количество протеини. Именно подобни "отклоняващи се" клетки често оцеляват след терапията и се превръщат в източник на рецидиви или лекарствена резистентност. Досега биологията можеше да контролира само средните показатели в популацията на клетките, но не и разпределението между тях.

"Можем да сравним това с душ, в който средната температура на водата е нормална, но тя постоянно се колебае между вряла и ледена. Това го прави невъзможен за използване", обяснява ръководителят на изследването Дже Кьон Ким. Според него именно този "капан на средната стойност" позволява на малък процент от клетките да избегнат лечението.

Чрез математическо моделиране учените са намерили начин да елиминират биологичния шум и да управляват прецизно клетъчната съдба.

Изследователите предлагат математически модел на така наречения "контролер на шума". В основата му лежи комбинация от два принципа: реакции, чувствителни към колебания вътре в клетката, и механизми, които бързо разрушават излишните протеини.

В резултат на това учените са успели теоретично да приложат режим на "устойчива адаптация към шума", при който нивото на случайни колебания остава постоянно дори при промяна на външните условия.

"Основното ни постижение е, че клетъчният шум, който преди се считаше за въпрос на случайност или късмет, се превърна в контролируем фактор", отбелязва Дже Кьон Ким. Според него това може да изиграе важна роля в преодоляването на устойчивостта на туморите към терапията и в създаването на "умни" микроорганизми с персонализирани свойства.

Авторите на изследването смятат, че техният подход отваря пътя към наистина прецизно управление на поведението на отделни клетки, което може да промени подходите към лечението на рака и развитието на синтетичната биология.

