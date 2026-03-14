Затягане на коланите: Чака ни двуцифрено поскъпване на горивата, хляба и млечните продукти

Войната в Близкия изток се отразява шоково на цените на храните и горивата в България. Според експерти трябва да се подготвим за двуцифрени ценови повишения, като никой не се наема да прави точни прогнози, тъй като не е ясно колко ще продължи офанзивата на САЩ и Израел срещу Иран.

Цените на горивата

"За всеки е ясно, че цените тръгнаха нагоре. Сигналите, които се подават, може все още да се основават на действащия механизъм в Закона за въвеждане на еврото. При него се санкционират необоснованите повишения на цените", коментира председателят на "Активни потребители" Богомил Николов.

Още: Румен Радев: Още е рано за спешни мерки за горивата, но държавата трябва да е готова

Той коментира ситуацита с цените на горивата, които при международни турбуленции винаги се вдигат мигновено, без значение, че количествата са складирани и купувани на по-ниски цени, но когато кризата отмине, поевтиняването става изключително бавно.

"Добре известно е от предходни подобни ситуации, че цените на бензиностанциите винаги нарастват изпреварващо. Т.е., ако вие сте заредили стара партида от евтино гориво, няма да изчакате да я продадете и тогава да вдигнете цената. Ще го направите предварително. И обратно – след това, когато дойде време цените да падат, има леко забавяне”, коментира Николов.

По думите му в настоящата ситуация може да се разчита на Закона за въвеждане на еврото.

"Трудно ще е на собственика на една бензиностанция до обоснове поскъпването. Той е заредил вече това количество при старата цена, но повишава. Това би трябвало да може да се санкционира", обясни Николов.

Още: Двуцифрен скок отново с оправданието за инфлация: Вижте колко по-скъпо ще е морето тази година

Еекспертът направи прогноза, че в настоящата ситуация е възможно горивата да поскъпнат с до 30%.

"Никой не може да каже какво ще се случи. Петролът стигна до 100 долара, не знаем до края на другата седмица може да мине и още нагоре", коментира Николов.

Той допълни, че цената на горивата ще се отрази на всички продукти, в които транспортът има голям дял.

По отношение на туристическите пакети Николов посъветва хората да правят застраховка, ако пътуването отпадне, защото така ще успеят да си получат парите обратно.

Още: Проучване: 3/4 от българите прогнозират драстично поскъпване на храните

Хлябът и млечните продукти

Заради кризата в Близкия изток цените на горивата тръгнаха нагоре, а от там - и на сметките ни в магазина.

"Засега поскъпване на хранителните продукти от първа необходимост няма, но се очаква", заяви председателят на Асоциацията за развитие на търговските вериги в България Александър Дончев пред NOVA.

Индикации за предстоящо поскъпване имало от хлебопроизводителите и от млекопреработвателите. Причината е както цените на горивата, така и на електрическата енергия. Всичко това оскъпява разходите за транспорт и за склад.

Дончев очаква хлябът да поскъпне с 10 - 20%, а млечните продукти - с 5 - 10%.