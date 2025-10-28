Зеленски съобщи колко природен газ за зимата е осигурила Украйна

Украйна е осигурила средства за закупуване на 70 на сто от природния газ, който ще трябва да внесе тази зима, като украинското правителство ще допринесе за останалата част от финансирането. Това заяви президентът на страната Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс.

Коментарите му са насочени към това да успокоят украинците, че енергийните им нужди ще бъдат задоволени през предстоящата зима, след като Русия засили атаките си срещу енергийни съоръжения в страната.

Топлото време до този момент също помага на Киев, като засега е отложено пускането на отоплението за жителите в страната, като по този начин се спестяват големи количества газ.

Тази година отоплителният сезон, когато се включва централното отопление за домакинствата, ще започне почти две седмици по-късно от обичайното, заяви Зеленски.

"Газът е важен за отоплението. Ние сме осигурили средства за (закупуването на) 70 на сто от необходимото количество газ. Правителството ще осигури цялото необходимо количество", коментира Зеленски пред репортери. Той добави, че вносът на газ зависи изцяло от наличието на финансови ресурси.

С наближаването на зимата Русия засили атаките си срещу украинския енергиен сектор.

